Kjære Anna Sofie Hoff, takk for ditt innlegg i Aftenposten 23. oktober.

Du skriver at du kunne ønske førstegangsvitnemålet gjelder to år etter fullført videregående utdanning. Dette for å få ungdom som har slitt, tidligere ut i utdanning og arbeidsliv.

Å få et vitnemål betyr mye for mulighetene videre, enten man har fullført videregående skole på normert tid, eller om man har brukt litt lengre tid. Gjennom å fortelle din historie viser du at det er mulig å komme i mål selv om veien blir lenger og brattere enn man skulle ønske.

Jeg tror også din åpenhet er viktig, og at det er mange som kjenner seg igjen i noen av hindringene du peker på i ditt innlegg.

Fordel for yngre søkere

Som du skriver, konkurrerer man i dag i to kvoter til høyere utdanning. Frem til året du er 21 år, konkurrerer du både i kvoten for førstegangsvitnemål og i ordinær kvote.

Grensen på 21 år er satt for at de yngre søkerne ikke skal bli utkonkurrert av de eldre søkerne, som blant annet har hatt mulighet til å forbedre karakterene sine etter videregående skole.

Samtidig ser jeg at reglene får noen uheldige utslag for elever som av ulike gode grunner trenger lengre tid på å fullføre videregående opplæring.

Ny stortingsmelding

Nå har regjeringen satt i gang et stort arbeid for å fornye den videregående opplæringen. Tiden er inne for å vurdere både det faglige innholdet og strukturen i videregående skole.

Vi skal legge frem en stortingsmelding om videregående opplæring våren 2021. I arbeidet med meldingen vil vi blant annet vurdere om vi bør legge til rette for at man kan bruke lengre tid på å fullføre videregående skole.

Jeg ønsker å se på hvordan vi kan gjøre veien gjennom skoleløpet og over i høyere utdanning enklere for flere, også når det gjelder arbeid.

Da vil jeg også ha med meg innspillene fra deg. Takk for at du bidrar til en viktig debatt!

Hilsen kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

