Som sikkert mange andre har jeg også sett den suksessfulle dokumentarserien Tiger King: drap, kaos og galskap som kom ut på Netflix i mars. Hele serien var sjokkerende!

Det å se hverdagen til de som jobber i disse parkene er surrealistisk, og jeg må bare le av hvor gale hele gjengen i denne bransjen virker.

Søthetsskala

Noe jeg innså etter å ha sett serien, er hvor mye vi sympatiserer med disse tigerne fremfor andre dyr.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er ikke like mange folk som reager på at det er milliarder av dyr som blir slaktet hvert år av kjøttindustrien, og som må leve hele livet i dårligere levevilkår enn disse tigerne. Får vi mer medlidenhet for tigerne fordi de er søte?

Jeg mener selvfølgelig at det er galt å drepe disse tigerne, men jeg synes det er feil at vi behandler hele situasjonen annerledes når det er snakk om griser og kuer.

Ikke glem griser og kuer

Disse dyrene har like stor rett til å eksistere som alle andre!

Privat

Mange reagerer ganske likt når det er snakk om spising og dreping av hunder og katter. Det blir argumentert med følgende: Man har et sterkere bånd til disse dyrene, og derfor er det galt.

Men jeg vil neppe tro at det er mange som har ett strekt bånd til disse store kattedyrene.

Så hva er den egentlige grunnen til at noen dyr har bedre rettigheter enn andre? Er vi virkelig så kyniske at vi baserer dyrs rett til å leve på en søthetsskala?

