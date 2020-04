Hva gjør oss håpefulle for fremtiden? spurte vi norske ungdommer. Denne teksten kom på annenplass i konkurransen. Se jurybegrunnelsen nederst i saken.

Jeg skulle jo også være atten år, rødkledd og drømme om fremtiden. Jeg hadde planer om hva jeg skulle studere, og om hvordan jeg skulle få det vitnemålet jeg ville ha. Plutselig ble alt veldig usikkert. Våren, som er selve bilde på håpet, ble mørkere enn novembernatten. Og det er fullt mulig jeg er dramatisk. Men vi snakker håp. Vi snakker store følelser, eventyr og korona.

Så hva er håp? Det finnes en historie mye eldre enn rødruss og vitnemål. Om Pandora, som ble skapt til straff for menneskeheten etter at Prometeus hadde stjålet gudenes ild. Du har kanskje hørt om Pandoras eske? Det er noe upresist. Det var mer en vase, eller en gresk pithos om du vil. Uansett. Pandora åpnet gjenstanden og slapp ut all djevelskapen som siden har plaget menneskeheten. Sykdom, død og lidelser. Men det viktigste i denne historien er hva som lå igjen på bunnen. Håpet. Som ikke ville forlate menneskeheten.

Jeg tror håpet er den dypeste representasjonen av deg som menneske. Under det du tror på, og bak det du drømmer om. Håpet er den eneste av følelsene som ikke trenger å kunne oppsummeres i bilder og ord for å kunne føles. Det er ikke forståelig på en måte du kan begripe, men klart fordi ideen om fremtiden din er evig og uforanderlig.

Vi kan ikke drømme om lykke fordi kreves at du vet hva det er. Du kan ikke tro du skal finne kjærlighet fordi det er ingen som har sett hvordan den ser ut for deg. Men du kan håpe. På lykke, kjærlighet og vennskap. De store ideene ligger inngravert i håpet, på bunnen av deg, som ditt eget, personlige kompass.

Grunnen til at jeg hadde gledet meg så mye til å være atten år og russ, kan også forklares med håp. For det var ikke selve russetiden jeg hadde følt inni meg kalde vinterkvelder. I hodet mitt hadde jeg sett røde bukser og luer, men det var bare den delen som hørte drømmene til. Det som lå i håpet, var frihet i magen og samhold i brystet. Dette håpet er ikke dødt.

For håpet er evig. Jeg tror du har eid det, siden lenge før Pandora. Det er ikke enkelthendelser i seg selv som gir håp. Det kan minne deg på følelsen, men du må aktivt velge håpet, selv når det er vanskelig. Kanskje håpet er en muskel som kan trenes. Nå trenger vi en hardøkt. For noen ganger føles det som om fremtiden er avlyst. Som om alt er håpløst.

Det er da vi må huske Pandora. Menneskehetens siste skanse er håpet. Uansett hvor ujevn horisont og hvor rungende himmel har du kraft nok til å håpe. Jeg tror det er det som gjør oss til mennesker. Motet til å tro på bedre tider. For det er en styrke i håpet. Med stillfaren innbitthet brenner det videre. Nesten trassig. Tidenes utfordring til skjebnen.

Så jeg tror ikke håpet er noe man kan få, noe man må lete etter, eller kan bli skjenket av en ekstraordinær opplevelse. Håpet er allerede der, på bunnen av krukken. Det er iboende i deg og krever bare én ting av oss. Vi må velge det. Om og om igjen. For hvis det er sant at tro kan flytte fjell, kan håpet bevege verden.

