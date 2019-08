Spørsmål: Hvorfor har mattekarakteren like mye å si som musikkarakteren når man skal søke seg videre og jobbe med musikk?

– Eric Backstrøm, 9.- klassing

Under 21 år? Les mer om hvordan du sender inn ditt spørsmål, nederst i saken.

Høyere utdanningsministerne svarer:

«Det er mange som synes det er rart at alle karakterene teller like mye når man skal søke seg inn til høyere utdanning og studier. Alle elever er forskjellige, og noen liker matematikk kjempegodt, mens andre trives best med de praktiske fagene.

Jan Tomas Espedal

Vi har ulike interesser og talenter, og det er bra. Likevel skal både grunnskolen og videregående sørge for at elevene skal få god allmennkunnskap, altså et godt grunnlag for å delta i samfunnet og å lære videre, resten av livet.

Når du skal begynne på et universitet eller en høyskole, får du behov for mange ulike ferdigheter som ikke bare handler om det du spesifikt ønsker å studere.

For eksempel er det tall og statistikk i veldige mange studier, også de som ikke har noe med realfag å gjøre. Og det er viktig at du har grunnleggende kunnskap i fag som norsk, kroppsøving og samfunnsfag uavhengig om du søker deg inn til sykepleie, datateknologi eller musikk.

I høyere utdanning må man lese og forstå avanserte tekster, og i tillegg lære seg akademisk skriving. For at alle norske studenter skal ha et felles kunnskapsgrunnlag, teller alle fagene like mye ved opptak.

Heldigvis er det også opptaksprøver til mange musikkutdanninger i dag, på lik linje med flere andre typer praktiske utdanninger.

Jeg oppfordrer deg til å jobbe godt med alle fagene på skolen selv om du ikke synes alt er like spennende. Det vil du garantert ikke angre på når du står klar som student om noen år og ser hvor mye viktig kunnskap du har med deg i bagasjen – både innenfor matematikk, norsk og samfunnsfag, selv om ikke alt føles like spennende akkurat nå.

Hilsen Iselin Nybø, høyere utdanningsminister (V)

Vil du også stille spørsmål i spalten?

– Hver onsdag i hele høst svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på dine spørsmål.

– Send inn ditt spørsmål på e-post til sid@aftenposten.no og merk den med «spør skolemakten». Du kan også sende oss direktemelding på Instagram og Facebook.

– Husk å legge ved fullt navn og fødselsdato. Dersom du vil være anonym, må du likevel oppgi dette. Du må være mellom 13 og 21 år for å få svar i spalten.

– Husk at ingen spørsmål er dumme!

Ikke enig med svaret fra Nybø? Send inn ditt debattinnlegg til sid@aftenposten.no. Les mer om hvordan du gjør det, her.