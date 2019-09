Det burde ringe en udemokratisk bjelle når lovens såkalte beskyttere forsøker å kneble friheten vår til å ytre oss fritt.

Mens lokalpolitikerne kjemper hardt for velgernes gunst under høstens valgkamp, pågår en annen valgkamp som har fått overraskende mye oppmerksomhet den siste tiden, nemlig skolevalgkampen.

Skolevalgkampen er for oss i ungdomspolitikken noe av det gøyeste og mest givende vi driver med. Her får vi muligheten til å oppleve demokratiet på sitt aller beste, og ungdom over hele landet er med.

Kronjuvelen

Privat

Skolevalget er på mange måter selve kronjuvelen i det norske demokratiet.

Men som med alle andre kronjuveler har mange lyst til å få fingrene i den. Og i det siste har vi sett flere eksempler på at lovens lange arm har større interesse av å holde juvelen for seg selv fremfor å la alle oppleve dens magi.

Politiet har uttrykt bekymring i flere medier, og i Agder, Troms og Trøndelag har politiet tatt grep for å hindre ungdomspartiets utdeling av det de mener er ulovlige valgkampeffekter, ifølge VG. Da må vi reagere.

Ikke hevet over loven

For hverken utdanningssjefer, fylkesdirektører eller politiet er hevet over loven, og det er vår oppgave å si ifra når noen trår over den grensen.

At de tar seg friheten til å prøve å hindre fremtidens politikere fra si sin mening et av verdens mest demokratiske land, burde for alle være helt fullstendig uakseptabelt.

Retten til å ytre seg fritt er en grunnlovsfestet frihet mange tusen nordmenn har ofret livet sitt for at min generasjon skal ha. Uansett om man vil legalisere cannabis eller ikke, kan ingen ta fra oss retten til å mene noe om det, ikke engang politiet.

Det er en rettighet og en frihet vi har nødt til å kjempe for, og som vi aldri under noen omstendigheter kan la noen røre ved.

