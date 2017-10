I Norges samfunn i dag er vi likestilte, men ikke like. Samfunnet vårt består av alle mulige slags mennesker.

Det er folk som liker tv-serien Skam, og de som liker japansk animasjon. Det er de som er homofile, og de som er heterofile.

Allikevel kan man ikke alltid være seg selv. Som å farge håret rosa eller å ha på et antrekk folk flest ikke ville brukt.

Jeg vet at alle ikke alltid blir akseptert.

Noe jeg tenker er teit. Det kan føre til at man blir redd for å skille seg ut. Hva kan denne frykten medbringe?

Alltid noe feil

En ulempe den kan føre til, er at å velge et antrekk kan bli et av de tøffeste valgene i løpet av dagen.

Om man skal ta på den nye toppen med favorittkarakteren fra sin yndlingsserie som motiv, eller om man skal gå for en ordinær svart topp. Valget står mellom å skille seg ut eller ikke.

Personlig vet jeg at man kan stå og tenke i speilet og ved skapet: «Skal jeg ta på et halskjede? Skal jeg ta på et skjørt eller en bukse? Hvilken topp er best?» Uansett hva man gjør, er det alltid noe som virker feil.

Noe annet jeg vil trekke frem, er hvordan folk som er interessert i mennesker av eget kjønn, ikke alltid tør å si det til familie og venner.

Noen av disse personene velger ikke å si noe fordi de er redde for at de ikke skal bli akseptert. Det er ikke alltid familie og venner er åpne nok til å akseptere at man er som man er, og liker den man liker.

Her må mange skjerpe seg. Man burde alltid akseptere andre.

Jeg oppfordrer alle til å være seg selv, og jeg oppfordrer alle til å akseptere menneskene rundt seg til tross for at de ikke ligner deg selv.

Jeg tror at det finnes godt i alle og at verden ville vært et bedre sted dersom vi hadde valgt å vise den kjærligheten som bor inni oss.

Ikke la deg styre

Med andre ord: Frykten for å skille seg ut er der, men det betyr ikke at vi skal la den styre oss. Ha tro på deg selv og folkene rundt deg, på den måten kan vi jage bort denne frykten sammen.

På den måten vil aldri frykten styre deg. Mange vil ta bevisste valg for å unngå å skille seg ut, noe som er dumt.

Det er ikke alltid at familie og venner støtter deg, men det er noe de må lære å gjøre.

Å ta på seg en maske og være en annen hele tiden er tungt. Derfor burde du ta den av og være deg selv! Det er det beste du kan være.

Man er perfekt som man er, og burde alltid velge «å være» seg selv. Uansett om det betyr annerledes.

