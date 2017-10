Debatten om at Siv Jensen kledde seg ut som om hun var del av amerikansk urbefolkning, har rast i sosiale medier.

Enkelte mener det er uskyldig humor og at man må få lov å kle seg ut som det man vil, mens jeg blir ekstremt provosert og synes det er utrolig respektløst.

Argumentet om at barn til alle tider har lekt «cowboy og indianer» fra de var små, og at det derfor skal være greit for en offentlig person å leke indianer, synes jeg er bak mål.

Jeg trodde vi hadde kommet lenger.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Utsatte befolkninger

Urbefolkninger over hele kloden blir fortsatt utsatt for forfølgelse, drap, brutale overgrep, trusler og tortur, og urfolkskvinner blir seksualisert og misbrukt på grunn av sitt opphav og kultur.

Så mange som 4000 urfolkskvinner kan ha blitt kidnappet og drept i Canada siden 1980, ifølge Native Women's Association of Canada (NWAC).

Tusenvis av urfolkskvinner i Peru ble tvangssterilisert på slutten av 90-tallet med begrunnelsen at det skulle bekjempe fattigdom.

Urfolk i regnskogområder mister det de lever av, sin kultur og sitt levesett fordi regnskogen ødelegges.

En evig kamp

Mitt samehjerte, min samiske identitet, er forbanna. Også i dagens Norge er det en evig kamp å bevare og styrke samisk kultur på våre egne premisser.

Flere av bevilgningene er øremerket, som vil si at Sametinget ikke får disponere dem fritt og legge premissene selv, og på toppen av det hele er vi med jevne mellomrom tvunget til å forsvare Sametingets eksistens fordi enkelte politikere mener at Stortinget, der samer nesten ikke er representert, vet bedre.

Vi har en regjering som fører en fiskeripolitikk som truer sjøsamene. Reindriftsutøvere trues av utbygginger på reinens områder.

Jeg blir så sint av at vi den dag i dag, etter min mening, fortsatt ikke kan si at fornorskingspolitikken er historie!

Hvilken rett har du?

Det provoserer meg at folk uten tilknytning til en undertrykt gruppe kan tro at de har rett til å bestemme hva andre skal føle.

Hvilken rett har du som en privilegert del av majoriteten, til å bagatellisere og dysse ned den grusomme historien til urfolk verden over?

Hvilken rett har du som privilegert, hvit mann til å snakke på vegne av en inuitkvinne eller en same?

Hvilken rett har du som privilegert, hvit kvinne til å krenke og latterliggjøre de følelsene som skapes når noens kultur blir redusert til humor og et kostyme?

Debatten rundt Jensens kostyme handler om mer enn om det er morsomt eller ikke. Det handler om respekt for urfolks historie og kultur.

Det handler om å ta et oppgjør med den undertrykkelsen urfolk ble og blir utsatt for.

Og det handler om at vi må komme oss dit at urfolk får bevare, utforme og leve sin kultur på egne premisser – ikke på premissene til den majoriteten som tidligere har prøvd å utrydde oss.

Lese mer?

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.