Dette innlegget sto på trykk i det fossile hjørnet på Si ;D 20. oktober.

Mange unge mennesker har stor glede av å gå på folkehøyskole. Flere har fortalt meg at de ble tryggere på seg selv og traff noen av de som skulle bli deres beste venner senere i livet, det året de gikk på folkehøyskole.

I tillegg til at folkehøyskolene kan være et godt avbrekk fra tradisjonell skolegang før videre utdanning, er de også en viktig del av det norske utdanningssystemet.

Vil ikke ramme unge

For meg som kunnskapsminister er det derfor viktig at unge fortsatt får muligheten til å gå ett år på folkehøyskole. Det er derfor vi ønsker å bruke 820 millioner kroner på folkehøyskolene i 2018.

På Si ;D 18. oktober uttrykker elev Kenneth S. Johansen (18) bekymring for regjeringens kutt til folkehøyskolene. Han frykter kuttene vil ramme unge elever. Det vil det ikke.

Men grunnen til at han frykter det, er trolig at det er blitt fremstilt som om vi ønsker at færre unge skal få mulighet til å gå på folkehøyskole.

Viktigere å satse på unge

Det vi har foreslått, er å kutte 25 millioner kroner i støtte til de korte kursene, de som varer fra to til 94 dager.

Det er kurs som for eksempel handler om bridge, kor, kulturreiser og drama.

Over halvparten av deltakerne på disse kursene er over 50 år gamle. Når det kommer til folkehøyskoler, mener vi det er viktigere å satse på unge mennesker enn middelaldrende, som gjerne har bedre råd til å betale kurs selv.

Vi ønsker at unge fortsatt skal få oppleve å ha et av sine beste år på folkehøyskole