– For å sette det på spissen: Ulven er vår tiger.

Navn: Anna Serafima Svendsen Kvam, talsperson i Grønn Ungdom

Betalende medlemmer: 1300

Alder: 22

Utdanning/bakgrunn: Halv bachelorgrad i filosofi, har hatt mange ulike deltidsjobber, som leksehjelper, bakeriansatt og danselærerassistent

Fra: Stavanger, bor i Oslo

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene.

Fredag 18. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.30.

1. Bør vi ha en fraværsgrense på skolen?

– Nei. Jeg er fortsatt bekymret for langtidsvirkningene. Grensen kan føre til at flere ikke får karakter og dermed faller ifra. Dessuten er den en unødvendig form for symptombehandling, som ikke tar tak i problemet ved roten.

2. Bør vi legge ned pelsdyrnæringen?

– Ja. Det handler ikke bare om avvik og grusomme dokumentarer. Vi mener bestemt at det å holde ville dyr i byr ikke er forenlig med god dyrevelferd, uansett hvor god skjøtsel bonden driver.

3. Skal vi ha egen karakter i sidemål?

– Ja. Å fjerne karakteren er første skritt på veien i å utdefinere nynorsken rolle i skolen. Jeg har dessuten til gode å se forskning som tyder på at det er et problem for barn å lære seg flere skriftspråk parallelt.

4. Bør vi forby hijab på barneskolen?

– Nei. Det skal være mulig for lærere og foreldre å gå i dialog om problemstillinger knyttet til hijab på barn. Men forbud mot et plagg som ikke trenger å være til hinder for undervisningen, er ikke veien å gå.

5. Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag?

– Nei, vi vil ha mer. Det er riktig at det er masse ulv i Russland og Finland som gjør at vi ikke må verne vår, men om alle førte den logikken, ville vi hatt et kjempeproblem. Vi kritiserer land ved ekvator for at de ikke tar vare på utrydningstruede arter som neshorn og tiger. Men for å sette det litt på spissen: Ulven er vår tiger, og vi har et ansvar for å verne den.

6. Bør vi tillate eggdonasjon for enslige?

– Det har vi ikke politikk på, men vi vil tillate eggdonasjon for par. Jeg personlig mener langt på vei at det er vanskelig å skulle forby eggdonasjon for enslige når sæddonasjon er tillatt.

7. Skal vi tvinge kommuner til å slå seg sammen?

– Nei, det skal vi ikke.

8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Nei. Absolutt ikke. Vi vil ikke lete etter mer olje i det hele tatt, for vi har allerede funnet mer enn togradersmålet tillater. Dessuten handler det om naturvern. Dette er et unikt område, som vi ikke kan risikere på noe vis.

9. Bør eksamen i grunnskolen og på videregående fjernes?

– Jeg kan strekke meg til langt på vei ja. Vi ønsker å undersøke alternative vurderingsformer, men jeg sier ikke at vi skal fjerne ordningen nå.

10. Bør omskjæring av guttebarn forbys?

– Vi har ikke vedtatt politikk på det. Da er det rimelig å anta at vi ikke vil stemme for et forbud om det kommer opp på Stortinget. Jeg tror det finnes mer riktige måter å kjempe mot denne praksisen på, om man vil det, enn et forbud.

11. Skal vi ha en K i RLE-faget?

– Nei. Norge er i ferd med å bli et sekulært land, og det mener vi er riktig. Så skal vi selvsagt lære om kristendom i mange fag. Den har spilt en viktig historisk rolle.

12. Bør hasj legaliseres?

– Tja, kanskje, men ikke over natten. Vi mener det ikke skal være straffbart å besitte hasj, men vi har ikke konkludert på om det skal være lovlig å omsette. Det ønsker vi å utrede.

