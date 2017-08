– Er det vanlig å onanere?

Læreren rødmer og prøver så hardt han kan å kjempe mot kleinheten som sprer seg utover klasserommet.

Han biter tennene sammen og svarer på spørsmålet han selv nettopp har lest høyt.

Torturen er snart over, hvis han er heldig rekker han bare igjennom halvparten av spørsmålene før timen er over.

Det er nemlig bare satt av en halvtime. En halvtime til spørsmål og svar om alt som gjelder sex.

På den tiden var jeg overlykkelig for at jeg ikke måtte lide meg gjennom mer sexprat med kontaktlæreren. I ettertid har jeg skjønt hvor mye jeg gikk glipp av.

Bar bak på bar bakke

Jeg er homofil, og det lille av praktisk tilnærming vår seksualundervisning hadde, dekket på ingen måte homosex. Det eneste jeg lærte, var at det fantes.

Da jeg skulle begynne å ha sex selv, stod jeg på bar bakke. Det eneste jeg satt igjen med fra seksualundervisningen, var at det var viktig å bruke kondom og at jeg ikke skulle voldta eller bli voldtatt.

Hvordan ting skulle gjøres, hva som var feil, hvilke følelser som var riktige – jeg var helt blank.

Og det var ikke bare jeg som homofil som ikke fikk nok informasjon. Vi fikk stille anonyme spørsmål, ja, men hvor moden er man til å komme på de riktige og viktige spørsmålene når man er 14 år?

De dypeste og mest forbudte følelsene blir selv ikke under en slik anledning luftet. Det er derfor skolens oppgave å snakke om det.

Vi trenger mer snakk om analsex. Analsex er ikke bare for homofile, men like mye for heterofile par. Skal vi måtte lære det av porno?

Vi trenger mer snakk om fetisjer. Det er mange som blir tidlig fascinert og tent av ikke-tradisjonelle ting.

Lakk, lær, føtter, dominasjon og underkastelse – de fleste har noe de tenner ekstra på som ikke blir snakket høyt om. Hvorfor ikke fortelle ungdommen at dette er helt normalt og fint innenfor trygge rammer?

Vi må snakke mer om nytelse. Sex er ikke bare å unngå å voldta eller bli voldtatt – det er flott og deilig.

Men vi trenger mest av alt å snakke om følelsene rundt sex og seksualitet.

Det mentale og emosjonelle

Hvorfor skal skolen ta seg av noe så privat, vil noen spørre. Skolen er for fag og teori, vil noen påstå. Men skolen er og bør være om å takle livet.

Og i livet trenger man ikke bare matematikk, språk og samfunnsfag, man trenger informasjon og trening i det mentale og det emosjonelle.

Og det er nettopp det sex og seksualitet er knyttet til. Det fysiske og psykiske er to sider av samme sak.

Mangel på samtale, informasjon og diskusjon om disse temaene vil kunne ha katastrofale følger.

Jeg husker at læreren min hadde fine nok svar under vår «spørsmål og svar»-sesjon. Ifølge han var onani helt normalt og sex noe fint.

Jeg ser ingen grunn til at det ikke kunne blitt et eget fag i nærmeste framtid

Likevel var det langt fra nok. Spørsmålene var flere og forvirringen større etter den dagen.

Jeg håper derfor at norsk skole tør å la det seksuelle og det emosjonelle få større plass.

Det må inn i lærerutdanningen. Jeg ser ingen grunn til at det ikke kunne blitt et eget fag i nærmeste framtid. Jeg ber politikerne ta dette behovet på alvor.

Noe av det viktigste, vanskeligste og flotteste ved livet fortjener mer enn en halvtime.