Kjære Aksel

For et par år siden var jeg ganske langt nede. Null selvtillit, var nærmest alene, strevde med legning samt å finne ut hvem jeg er.

Nå har jeg alt jeg ønsket meg. Venner, fester, kjæreste og en kropp jeg er sånn passe fornøyd med. Likevel klarer jeg ikke å gå en dag uten å føle at jeg har feilet, at jeg ikke er like mye verdt som alle andre.

Det kan være en helt vanlig dag hvor alt går etter planen, men jeg føler meg likevel helt fæl på innsiden.

Jeg vet jeg var deprimert før (som reaksjon på mobbing/utestengelse). Kan disse «gufsene» jeg får når jeg føler meg utestengt eller feiler, være en liten bit av depresjon?

Straffer jeg meg selv for hardt helt ubevisst? Og hvordan kan jeg bli kvitt det én gang for alle?

Hilsen gutt (18)

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Kjære gutt (18)

Det høres ut som om du virkelig har gjort mye godt for å få det bedre både med kroppen din, vennene dine og seksualiteten din. Samtidig virker det som om følelsen av å ikke være god nok og å være utenfor flokken fortsatt sitter i deg og plager deg mye.

Det er en vond følelse å kjenne på – en tung klump i magen som sier at det er noe galt med deg eller at du er mindre verdt enn andre.

Vi har alle våre indre kritikere som minner oss på våre opplevde feil, svakheter og mangler. Når vi har fått kjenne fra andre – direkte eller indirekte – at det er noe feil ved oss, er det akkurat som om vi tar med oss den kritikken videre og forer vår egen lille djevel som igjen pisker og straffer oss med vonde følelser som skam og dårlig samvittighet.

Det er veldig vanlig – for alt vi ønsker er jo bare å passe inn og bli en versjon av oss selv som vi føler er ønsket. Dessverre er skamfølelse en ganske lite motiverende følelse.

Fakta: Dette er Aksel – Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. – Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse. – I denne spalten tar han imot spørsmål om ting som er vanskelig, men også om ting man syns er bra eller bare er nysgjerrig på å lære mer om. – Les intervju med Aksel her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Aksel

Slem indre kritiker

Det høres ut som om du strever med en slem indre kritiker. En som trykker deg ned i sølen fortsatt – selv om du nå har mye i livet ditt som du også kan være glad for.

Monica Strømdahl

Så ja, på et vis kan dette være gufs fra de vonde minnene om mobbing og utestengelse. Våre indre kritikere er ofte ekkoer fra slike minner.

En del av oss fortsetter å tro på det og straffe oss selv. Det tipper jeg kjennes vondt og urettferdig.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Oppgjør med kritikeren

Det høres ut som om du kanskje trenger å ta et oppgjør med denne kritiske stemmen. Prøv å kjenne etter hva det er du faktisk sier til deg selv om deg og din verdi. Jeg tipper det er ganske strenge og sårende ord.

Kjenn så etter: Hvordan føles det å høre det? Hva gjør det med deg? Hva trenger du egentlig å høre fra deg selv istedenfor? Du har lov til å bli både lei deg og sint. Den indre kritikeren er nesten alltid urimelig og lite til hjelp.

Dette er imidlertid vanskelig å gjøre alene, og det er noe det er veldig vanlig å oppsøke profesjonell hjelp for.

Hvis dette virkelig preger hverdagen og ødelegger så mye som det virker for meg, kan du få god hjelp for eksempel av en psykolog til å utforske og utfordre det.