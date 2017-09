Hvert andre sekund blir en jente gift, mens hun ennå er barn. Dette er ikke noe hverken jeg eller Rogaland Unge Høyre vil ha i Norge eller globalt.

Det er et stort problem som fører til overgrep, helseproblemer, fattigdom og tap av skolegang for millioner av jenter. Vi vedtok derfor sist helg på årsmøtet vårt at vi sier nei til barneekteskap.

Dette må vi gjøre

Vi ønsker som Eivind Elverum bemerker på Si ;D 27. september at det skal være 18 års aldersgrense for å kunne gifte seg i Norge.

Dette må vi gjøre hvis vi skal kunne påvirke andre land til å få slutt på barneekteskap.

Ikke minst må vi gjøre dette om vi skal nå FNs internasjonale bærekrafts mål som slår fast at verden skal få slutt på barneekteskap innen 2030.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi i Rogaland Unge Høyre kjemper for denne saken for den er så utrolig viktig for oss. Det er viktig at vi etterlater verden i bedre stand enn slik vi tok imot den.

Det gir resultater

En jente skal ikke være et objekt som bare blir kastet rundt. Det påvirker dem, og det påvirker oss. Vi som verdens rikeste land skal gå foran som et godt eksempel.

Vi unge er gjerne ikke Stortinget, vi er gjerne ikke fylkesmennene, men når vi unge engasjerer oss, så gir det ofte resultater.

Det får de voksne politikerne til å lytte, til å vedta våre forslag og til å gjøre det til nasjonal politikk.

Vi unge som engasjerer oss politisk, skal få forbudet mot barneekteskap vedtatt, vi skal kjempe de viktige sakene, og vi skal sørge for at Norge fortsetter å gå foran som et godt, globalt eksempel.

