Skal Norge ut av oljealderen? Da må venstresiden si mer ja.

Hvis ungdomspartiene på venstresiden skal si nei til norsk olje, må de også si ja til andre energikilder som vindkraft og kjernekraft, skriver debattanten. Bildet er fra plattformene på oljefeltet Johan Sverdrup.

Skepsis og mangel på kunnskap kan ikke hindre det som potensielt kan bli den nye oljen.

31.05.2023 07:00

Norsk oljeproduksjon gir betydelige økonomiske fordeler. Oljeindustrien har vært en viktig bidragsyter til økonomien i flere tiår. Inntektene fra oljesektoren har bidratt til å finansiere velferdsstaten og offentlige tjenester som helsevesen, utdanning og infrastruktur.

Oljevirksomheten har styrket den økonomiske stabiliteten og velstanden i landet.

Samtidig er det ingen tvil om at det norske oljeeventyret en gang vil ta slutt, og da må vi finne nye energikilder. Som jeg viser i et Civita-notat, er det uenighet mellom ungdomspartiene om hva som skal være fremtiden for norsk olje, og ikke minst om hva som skal erstatte den.

Problemet er bare at de partiene som er sterkest imot å fortsette med norsk oljeproduksjon, også ofte sier nei til utbygging av alternative energikilder.

Vindkraft og kjernekraft

Alle ungdomspartiene ser ut til å være positive til vindkraft. Et unntak er Senterungdommen, som frykter konsekvensene vindkraft kan få for naturen og at det vil overkjøre lokalbefolkningenes interesser. Men samtidig vil ungdomspartiet slutte å lete etter olje og gass på norsk sokkel. Da er det problematisk at det ikke er med på utbygging av alternative energikilder som for eksempel vindkraft.

De senere årene har flere tatt til orde for at kjernekraft bør bli en del av norsk energimiks. Særlig høyresiden blant ungdomspartiene ønsker å jobbe aktivt for å utrede norsk kjernekraftproduksjon, for å redusere avhengigheten av fossile brensler.

Problemet er bare at her sier venstresiden nei. Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom er sterke motstandere av kjernekraft. AUF virker negative.

Et av hovedargumentene er at man ikke vet nok om hvordan man skal håndtere eventuelt radioaktivt avfall – men det får vi jo i hvert fall ikke vite om vi ikke utreder det.

Den nye oljen

Alle prosjekter starter med utredninger, forsøk, prøving og feiling. Skal Norge kunne levere grønn energi også i fremtiden, er det på tide at vi sier ja til alle muligheter som ligger foran oss. Skepsis og mangel på kunnskap kan ikke hindre det som potensielt kan bli den nye oljen.

Norge har et ansvar også internasjonalt for å bidra til å redusere utslipp og omstille energien til å bli grønnere og fornybar. I dag gjør norsk gass at land som Tyskland og Storbritannia i mindre grad er avhengige av kull.

Om Norge ikke leverer energi til disse landene, vil de sannsynligvis benytte seg av ikke-fornybare kilder slik at utslippene globalt øker. Derfor er det så utrolig viktig at Norge, som har mulighet til å teste ulike energikilder, tar i bruk disse mulighetene.

Hvis ungdomspartiene på venstresiden skal si nei til norsk olje, må de også si ja til andre energikilder. Først da får vi et Europa som er mindre avhengig av olje og gass.

