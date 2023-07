Ikke på sin plass å kritisere USA nå

USA gir klasevåpen til Ukraina. Bildet er av USAs president Joe Biden og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på NATO-toppmøtet i Vilnius, Litauen tidligere i juli.

I et innlegg i Aftenposten 16. juli ønsker tre fylkesledere i AUF en hardere linje overfor USA, som gir Ukraina klasevåpen. Norge kan gjerne kritisere USA når det er på sin plass. Det er det ikke nå.

Ukraina har lenge ønsket seg klasevåpen. De mener at nytten er større enn skaden. Da blir kritikken fra AUF-ere i Norge hul.

Ukraina er klar over konsekvensene som AUF-erne lister opp. Men våpnene kan bidra til at ukrainske styrker i større grad møter russiske styrker på like fot, og forhåpentlig en raskere ukrainsk seier. Ingenting tjener sivile bedre enn at Ukraina vinner krigen.

Russland har siden krigens start minelagt arealer tilsvarende halve Norge. I kampen mot russisk tyranni trengs våpen nå, selv om våpnene vil bli et langsiktig problem når Ukraina skal gjenoppbygges.

Alle NATO-land må bidra. Norge kan bedre enn å kritisere USA som hjelper Ukraina med å forsvare seg selv.

