Godtestopp-avtaler og «What I eat in a day»-videoer kan bidra til kroppspress

Melissa Fjeldberg Lysfjord 16 år

11 minutter siden

Nå er det nok! Hvor mange skal vi sette i fare? spør debattanten.

Tenk over hva du sier og gjør.

Uansett hvor jeg ser, er det fokus på kropp og utseende. På sosiale medier, i butikkvinduene, på reklameplakater, på reklamer på TV og så videre. Hvorfor er det et poeng at kroppen vår skal se «perfekt» ut?

Jeg har vært vitne til at foreldre inngår avtaler med barna sine om spising av sukker og godteri: «Hvis du klarer ikke å spise sukker i én måned, får du en premie.»

Noen vil kanskje tenke at det er en god ting å gjøre, men jeg mener det ikke er bra. Slike avtaler kan føre til kroppspress og i verste fall utløse spiseforstyrrelser. Man overfører ideen om at sukker er farlig, og at du skal holde deg tynn og spise sunt.

Foreldre er viktige rollemodeller. Barna vil etterligne dine vaner og meninger. Hvis du som forelder har stort fokus på kropp og helse, og for eksempel sier høyt hva du mener om din egen eller andres kropp foran barna, vil de kanskje tenke at det du sier, er rett. «For de voksne har jo alltid rett.»

«What I eat in a day» på Tiktok

Det er ikke bare foreldre som påvirker når det kommer til kroppspress. Du har kanskje sett «What I eat in a day»-videoer på Tiktok, der folk, som navnet tilsier, viser frem hva de spiser på én dag. Noen legger også med hvor mye kalorier det er i hvert av måltidene.

Dette kan føre til at seerne blir påvirket til å følge mer med på hvor mange kalorier de får i seg, og at de føler på et press på at de ikke skal få i seg for mye kalorier.

Så hva kan vi gjøre? Jeg tror vi alle blir påvirket av det på et vis, men alle blir ikke rammet på samme måte eller like hardt. Mine tips til hvordan unngå kroppspress, er å prøve ikke å sammenligne deg med andre.

Hvis du føler på press og har vanskelige tanker om kropp, eller det er noe annet som plager deg, burde du snakke om følelsene dine med noen du stoler på. Ikke hold dem inni deg.

Tenk over hva du sier

Vi burde slutte med all kritikk mot andres kropper eller utseende. Hvordan du ser ut, sier ikke noe om hvordan du er som person. Ikke la andre trykke deg ned ved å kommentere kroppen eller utseende ditt. Det betyr også at du heller ikke skal kritisere eller kommentere andres kropper.

Stadig flere unge jenter søker hjelp for psykiske problemer. «De vanligste lidelsene blant jenter i denne aldersgruppen er angst, depresjon, spiseforstyrrelser og tilpasningsvansker», skriver forskning.no.

Nå er det nok! Hvor mange skal vi sette i fare? Tenk over hva du selv sier og gjør, og ikke minst si ifra hvis du er vitne til at andre ytrer stygge meninger om andres kropper.

