Ti grunner til å handle brukte klær

Sigrun Refsnes 14 år

8 minutter siden

Selv går jeg alltid innom en gjenbruksbutikk hvis jeg ser en, skriver debattanten.

Ja, nettbutikker som Shein er lettvint og billig. Men det er enda flere grunner til å handle brukt.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Som ungdomsskoleelev vet jeg godt hva kjøpepress og klespress er, og jeg er så lei av at folk blir mobbet eller ertet for å kjøpe brukt!

Selv går jeg alltid innom en gjenbruksbutikk hvis jeg ser en. Mange påstår at de ikke pleier å finne noe fint, men da tror jeg ikke at de leter godt nok.

I noen gjenbruksbutikker er klærne fargeorganisert, i andre er de organisert etter merke eller etter hva slags plagg som selges. Hvis man da leter etter en spesiell bukse fra Zara, er det ikke så vanskelig å finne ut om de har den eller ikke.

Om klærne er organisert etter farge, kan man også lett finne en fin topp som passer til den shortsen man ønsker å ha på seg. Jeg vil særlig anbefale å finne lokale bruktbutikker. De har ofte litt finere klær og flere av samme plagg.

Jeg sier ikke at bruktbutikker er noe for alle, men jeg synes de er veldig undervurderte.

Må få mer støtte av staten

Men også bruktbutikkene må skjerpe seg litt. Ja, det er billig, men ikke alltid billig nok.

Jeg skjønner at det er lettere å kjøpe tre nye kjoler på nettbutikken Shein. Der er det billig, de har fine klær, og du trenger ikke å dra noen steder for å få det du vil ha. Men butikker som Shein produserer ofte klær med lavere kvalitet, gjerne laget av polyester og andre syntetiske/plastiske materialer som er vanskelige å bryte ned.

Jeg mener at bruktbutikkene i Norge burde få mer støtte av staten, slik at de kan selge klærne billigere! Og vi forbrukere må bli flinkere til faktisk å kjøpe der i stedet for å kjøpe nytt.

Ti grunner til hvorfor du burde kjøpe brukte klær:

1. Du får klær som ikke så mange andre har.

2. I bruktbutikkene er det klær fra alle slags type merker og butikker samlet på ett sted.

3. Det er gjerne billigere enn å kjøpe nytt.

4. Du kan få tak i «limited edition»- klær som ikke produseres lenger.

5. Plagget du kjøper, kan være fra en butikk som du ikke finner i Norge.

6. Bruktbutikker gir ofte pengene til gode formål.

7. Det er lett å finne klær med god kvalitet.

8. Bruktbutikker er overalt og lett å finne.

9. Av og til finner du klær med en trykkfeil/produksjonsfeil, så da blir plagget helt unikt.

10. Du sparer miljøet fra å produsere nytt og bruke nye naturressurser – det er bærekraftig!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.