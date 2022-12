Jeg fikk gå et år ekstra i barnehagen – og jeg unner alle andre barn det samme

Helene Sofie Smit Si ;D-spaltist

6 minutter siden

Selv om man skulle ønske det, tror jeg ikke skolen kan erstatte barnehagen for de minste barna, mener Helene Sofie Smit.

Lære kan du gjøre hele livet, men du er bare barn en kort stund.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Forrige uke la forskere fra Oslo Met frem en rapport om virkningen seksårsreformen fra 1997 har hatt. Der gikk grunnskolen fra å vare i ni til ti år, og barna begynte på skolen som seksåringer.

En av intensjonene var at det første skoleåret skulle være preget av frilek. Men rapporten viser at frileken har forsvunnet mer og mer fra norske klasserom og blitt erstattet med norsk og matte. Det er flere forskere som har reagert med uro på denne utviklingen. Blant annet hjerneforskeren Per Brodal, som gjentatte ganger har pekt på lekens essensielle rolle når det kommer til å utvikle empati og å forebygge psykiske lidelser.

Selv tror jeg leken er det som skaper grunnlag for all læring. Fordi det er leken som skaper spørsmålene som skolen skal gi svar på.

Fakta Si ;D-spaltistene Helene Sofie Smit (17) er elev på Oslo by Steinerskole. Hun er fylkesleder i Viken Natur og Ungdom, ungdomsrepresentant for Kristensamfunnet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og frivillig i Røde Kors Omsorg. Hun er én av seks spaltister som skriver i Si ;D hver mandag. De andre er: Stine Bentzen

Osman Farah

Zaineb Abdulsatar

Noah Gylver

Johannes Vang Les mer om dem her. Vis mer

Eierskap til stoffet

Når man slippes fri i et uteområde for å leke, oppdager man for eksempel at små geléklumper i sølepytten blir til rumpetroll på senvåren, og man forstår at det lønner seg å holde innerst ved stammen når man klatrer i et tre.

Vi observerer noen av verdens største fenomener. Helt uten pugging.

Jeg synes ikke vi skal begynne på skolen før vi på egen hånd har begynt å oppdage at alle dyr utvikler seg litt som rumpetrollene i dammen, eller at de fysiske lovene som fikk deg til å falle ned fra treet, er de samme som gjør at høye trær brekker eller at du ikke kan fly. Jeg tror ikke noen lærere kan forklare noe så godt at det kan erstatte barnas eget eierskap til stoffet.

For meg handler ikke lek bare om å kjenne mestring på skolen, men om å se et poeng i å være der overhodet. Femåringer kan umulig ha dultet borti alle verdens mysterier, så vi kan ikke forvente at de er ute etter svar på dem heller.

Endrede forventninger

Psykologen Margaretha Øhman sier i sin bok «Det viktigste er å få leke» at leken gir barn en følelse av kompetanse. Og den mestringsfølelsen, følelsen av å ha oppdaget noe viktig, noe hemmelig om verden, tror jeg er noe av det fineste vi får fra barnehagens frilek.

I fysikktimene på skolen kaster vi kuler i gulvet, på universitetene ser de på celler og gir mus hjernesvulst. Men selv denne formen for «lek» gir oss ikke det samme som frileken – fordi de nevnte eksemplene har et forventet resultat. I dag oppdager vi sjeldnere noe ved en tilfeldighet, for vi ikke lenger ser på leken som det viktigste i livet. Vi virker livredde for formålsløshet. Har vi glemt hvor tilfredsstillende det er å gjøre noe bare fordi vi vil?

Seksårsreformen hadde også som hensikt å utjevne forskjeller ved å putte alle inn i et klasserom så tidlig som mulig. Men jeg tenker at det er akkurat i dette lille klasserommet at de store forskjellene plutselig blir synlige.

Det er på skolen man grupperer seg, introduserer forskjeller mellom gutter og jenter og prøver å være som dem som går flere klassetrinn over. Det hjelper ikke at du i teorien skal løpe rundt og leke. I praksis er du på skolen, i et klasserom, med en skoles struktur, og barnas forventninger til seg selv har endret seg drastisk sammenlignet med da de gikk i barnehagen.

Et år til i barnehagen

Selv om man skulle ønske det, tror jeg ikke skolen kan erstatte barnehagen. Fordi der skolen er forbundet med struktur og et formål, er barnehagen bare et rom der man skal være nettopp barn.

Barns tilgang til lek med andre er ulik. Noen har søsken, noen bor i nærheten av mange andre barn, andre bor helt alene. Det vi virkelig burde tilby for å utligne forskjeller, er å gi barna en plass der alle kan leke sammen. På tvers av alder og regler, bosted, hudfarge og religion.

Selv trodde jeg at jeg skulle begynne på skolen da jeg var fem år, og jeg følte meg veldig klar. Men så fortalte mamma at jeg skulle starte på Steinerskolen, og da startet vi ikke før i annenklasse. Så jeg fikk et år til i barnehagen. Et år til hvor jeg var eldst, hvor vi følte oss store og ansvarlige, men fortsatt kunne leke med de som var mindre, og skape vår egen lille boble.

Jeg er uendelig glad for at jeg fikk gå et år ekstra i barnehagen, og jeg unner alle andre barn det samme.

