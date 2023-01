Trosfrihet er noe av det fineste med Norge, mener Ingrid Alexandra. Men noe skurrer.

21.01.2023 19:30

Prinsesse Ingrid Alexandra holdt tale på slottet i forbindelse med 18-årsdagen sin i fjor. – Noe av det fineste med Norge er demokratiet vårt. Det at vi kan tro på det vi vil, sa hun da.

Gratulerer med dagen, Ingrid Alexandra! Når du blir dronning, håper jeg du har like stor trosfrihet som alle andre.

I forbindelse med feiringen av myndighetsdagen sin i fjor holdt prinsesse Ingrid Alexandra en tale på slottet. Der sa hun blant annet: «Noe av det fineste med Norge er demokratiet vårt. Det at vi kan tro på det vi vil.» Men dette gjelder ikke alle, for ifølge paragraf 4 i Grunnloven skal kongen «alltid vedkjenne seg den evangelisk-lutherske religionen». I Norge kan alle utenom kongen tro på det de vil.

Endringer nedstemt

12. januar voterte Stortinget over flere endringsforslag til Grunnloven. De handlet om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke. Endringer som ville ha ført til at monarken kunne ha valgt sin tro selv. Forslagene ble dessverre nedstemt.

Hvordan har det seg slik at det bare er én person i Norge i 2023 som ikke får oppfylt menneskerettighetene sine?

Vi i Humanistisk ungdom mener at monarken skal ha trosfrihet på lik linje med resten av Norges befolkning. Kravet om at kongen skal være kristen, er i strid med prinsippene om religionsfrihet og separasjon mellom kirke og stat.

Trosfrihet

Dette er jo ikke en ny debatt, og kong Harald har selv uttrykt at han ønsker å beholde paragraf 4 i Grunnloven. For meg har det ingenting å si om kongen er kristen eller ei, det skal han få lov til å være om han vil det. Det jeg er kritisk til, er at én setning i en utdatert grunnlov skal bestemme over hva slags tro kong Harald og alle fremtidige monarker skal ha.

Kongen og hans familie er ikke bare symbolske figurer i Norge, men også mennesker som fortjener å bestemme over sitt eget liv. Selv om kongen selv ønsket å beholde paragrafen, er dette en prinsippsak.

Som sin far valgte kong Harald og la seg signe til kongegjerningen. Sammen med dronning Sonja ble han signet i Nidaros domkirke søndag 23. juni 1991 av biskop Finn Wagle.

Trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet som beskytter individets rett til å ha og uttrykke sine egne overbevisninger, uten inngrep fra staten eller andre. Dette inkluderer retten til å ha ingen tro eller å bytte tro. Den som er monark i Norge, har krav på denne retten, akkurat som alle andre.

Jeg syns det er bra at stortinget tok denne debatten igjen, men det må nok et generasjonsskifte til for å fjerne paragrafen i Grunnloven. Dessverre er det nok lenge til vi får en ateistisk eller buddhistisk monark i Norge.

