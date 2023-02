Hva med skjermtiden på skolen? Jeg vil skrive mer for hånd.

09.02.2023 10:02

Nå som vi bruker så mye tid på skjermen, går det utover håndskriften vår, skriver debattanten.

Det er mange gode grunner til at vi burde skrive mer for hånd.

Vi ungdommer blir kritisert fordi vi bruker for mye tid på mobilen når vi er hjemme, men da burde jo skolene også tenke på skjermtiden vi bruker der?

På skolen kan vi på noen dager bruke opptil nesten seks timer på PC-skjermen. Er ikke det for mye?

Det er sant at vi trenger PC-en til mye forskjellig, som for eksempel å hente informasjon og fakta. Men det er like viktig å huske det vi har lært om å ha en tydelig håndskrift, og å kunne skrive lengre tekster uten å få vondt i hånden.

Fin og tydelig håndskrift

Nå som vi bruker så mye tid på skjermen, går det ut over håndskriften vår. Lærerne som skal lese gjennom oppgavene vi har skrevet, forstår ikke alltid hva som står, fordi håndskriften er dårlig og utydelig. Er det ikke på tide at vi skriver mer for hånd og får en fin og tydelig håndskrift?

Lærer mer

Det er faktisk også forsket på at vi husker og lærer mer av å skrive for hånd. I en forskningsartikkel fra Oslo Met står det at «gjennom å trykke pennen på papiret, se bokstavene man lager og høre lyden av å skrive, aktiveres mange sanser». Og dette er bare noen av grunnene som gjør at det å skrive for hånd er positivt.

Jeg mener at skolene nå bør prøve å redusere skjermbruken og i hvert fall la elevene bestemme selv om de vil gjøre oppgaver for hånd eller på PC-en når det er mulig.

Det er mange gode grunner til at vi burde skrive mer for hånd. Så la elever som vil skrive for hånd, gjøre det så ofte som mulig!

