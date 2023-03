Jeg kan ikke komme for sent eller droppe gymtimen selv om jeg faster

22.03.2023 08:00

Under Ramadan faster muslimer fra daggry til solnedgang. Når solen går ned, kan man bryte fasten og spise et kveldsmåltid. Her fra et av måltidene til Zakaria Hussain i fjor.

I dag starter Ramadan. Slik markerer jeg i år.

Fra i dag skal troende muslimer i hele verden faste fra daggry til solnedgang i en hel måned.

Det anbefales å spise og drikke før daggry og å bryte fasten ved solnedgang med dadler og vann før man spiser et kveldsmåltid.

Men å faste handler ikke kun om å avstå fra mat og drikke.

Mens man faster skal man også avstå fra seksuelt samvær og å røyke. Du skal også være et godt menneske, avstå fra diskusjoner som kan føre til krangel, og passe på språkbruken din.

I en av våre hadither står det at om noen prøver å krangle med deg, skal du bare smile tilbake og si «jeg faster, jeg faster».

Fakta Hva er ramadan? Ramadan er en islamsk fastemåned og den 9. måneden i den islamske kalenderen.

Fasten i ramadan er en av islams fem søyler og en religiøs plikt for alle muslimer.

Fastepåbudet er gitt i Koranen og utdypet i hadith-litteraturen og i rettslitteraturen. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

Fasting er ingen unnskyldning

Mange tror at vi muslimer faster for å føle sult på kroppen. Vi føler sult når vi ikke får i oss mat, men hovedgrunnen til at vi faster, er fordi Allah har pålagt oss det, og fordi Han flere ganger har nevnt dette i Koranen.

I år starter ramadan kvelden 22. mars og varer en hel måned. Jeg kommer til å stå opp før daggry rundt klokken 03:00, spise et godt måltid bestående av havregryn og kornprodukter og drikke en stor kopp med melk.

Rett etter morgenbønnen vil jeg prøve å sove litt før skolestart. Selv om jeg skal faste, er det ikke en unnskyldning for å komme for sent til skolen, la være å utføre arbeidsoppgavene mine, droppe gymtimer eller ikke levere leksene mine i tide.

Under ramadan og ellers skal vi muslimer være gode eksempler på hvordan vi skal oppføre oss. Vi skal respektere lærere og alle andre mennesker rundt oss.

Har memorert koranen

Jeg er Hafiz-ul-Koran. Det betyr at jeg har memorert hele Koranen utenat og kan lese opp hele Koranen uten å åpne boken. Som 11-åring ble jeg Norges yngste Hafiz.

Som ett av få mennesker i Norge som har memorert Koranen utenat, har jeg i år fått æren av å lede nattbønnen i en moské i Oslo. Denne nattbønnen er også kjent som Tarawih, hvor hovedmålet er å bli ferdig med hele Koranen i løpet av 30 dager.

For å klare å lede en bønn må jeg være dedikert og bruke tid på å øve på den delen som jeg skal lede.

Det er et stort ansvar, og jeg kommer til å bruke mange timer på øving før jeg skal stå foran en forsamling i moskeen.

Vær god og snill

Det vil bli noen tøffe og lange dager fremover, men vi muslimer tror at belønningen for å faste vil være at Allah skal tilgi alle våre tidligere synder.

Allah sier i Koranen: «Dog er det bedre for dere å faste, om dere bare visste.»

Fra starten av fastemåneden vil muslimene i Oslo starte sin faste klokken 18:44. Dette vil endre seg noen minutter fra dag til dag på grunn av solnedgangen. På vår siste dag med faste vil vi bryte den klokken 20:50.

Jeg håper og ønsker at det blir en fredfull og god ramadan for alle muslimer i Norge og resten av verden. Husk å faste med riktig intensjon, vær gode og snille med hverandre både under ramadan og alle andre dager i året.

