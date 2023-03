Flere unge må ta «drittjobbene». Det hadde de hatt godt av.

Jeg jobbet for under 100 kroner i timen. Jeg ville ikke gjort noe annerledes.

29.03.2023 19:30

Min generasjon er uten tvil privilegert. Vi bor i et av verdens rikeste land og har nesten alle muligheter foran oss. Blant alle mulighetene kan det virke som om noen på min alder er blitt blinde for verdien av hardt arbeid.

Jeg tror at det for mange unge er viktigere med hvilken status jobben har i vennegjengen, enn hva jobben kan gjøre for dem. Selv synes jeg det er lite imponerende at mange på min alder føler seg for god til å ta det de kaller «drittjobber».

Siden jeg var 13 år, har jeg hatt et drøss av ulike deltidsjobber, noen med bedre lønn og høyere status enn andre. Den første var en mange unge ville kalt en «drittjobb». Likevel er det uten tvil den jobben jeg har lært mest av.

Sto opp klokken 06.00

Som 13-åring var ikke jobbmulighetene mange. Derfor følte jeg meg heldig da jobben som avisbud dukket opp. Hver helg i ett og et halvt år sto jeg opp klokken 06.00 for å hente avisene mens mange av vennene mine sov.

De neste morgentimene gikk til å banke på dørene til mange hyggelige, men noen gretne og irriterte, naboer som som oftest ikke var interessert i å kjøpe noen avis. Lønnen var basert på hvor mye jeg klarte å selge. Derfor var det ikke uvanlig at jeg jobbet for under 100 kroner i timen.

Jeg skal ikke late som om jeg ikke hatet denne jobben intenst. Men hvis jeg kunne tatt valget om igjen, ville jeg ikke gjort noe som helst annerledes. Om det ikke hadde vært for de slitsomme timene jeg jobbet i stekende sol og pøsende regn, hadde jeg ikke lært meg verdien av penger.

Erfaringen som avisbud viste meg at jeg kunne få til det jeg ville, hvis jeg bare jobbet hardt nok. Viktigst av alt motiverte jobben meg til å lete etter andre muligheter til å tjene penger. Pengene jeg tjente fra avisbud-jobben, investerte jeg i utstyr som jeg kunne bruke til å reparere og sette sammen PC-er. Slik startet jeg med å bygge og reparere datamaskiner til kunder via nettet, noe jeg ennå gjør.

At jobben var ubehagelig, var halve poenget med det jeg lærte. I dag sliter mange unge med stressmestring. Men om de ikke kommer seg ut av komfortsonen, vil de heller aldri lære seg det.

Eivind Nejad-Trondsen er vinneren av vårens skrivekonkurranse «Nok er nok». – Ta den jobben som ingen andre vil ha. Det verste som kan skje, er at du får en verdifull leksjon, skriver han.

Respekt

Jobberfaringen min som avisbud har også gitt meg respekt for servicearbeidere som jobber mange flere timer og under en mye mer stressende arbeidsdag enn det jeg gjorde. Det som for meg var en helgeaktivitet, er hverdagen til utrolig mange. Dette lærte meg at jeg aldri helt kan forstå noens situasjon før jeg har prøvd å sette meg inn i den.

Av alle jobbene jeg har hatt, er det få som har vært like verdifulle og lært meg like mye som «drittjobben». Derfor synes jeg det er nok med at mange av oss unge skal føle oss for gode til å ta slike jobber.

Til andre unge vil jeg si: Ta den jobben som ingen andre vil ha. Det verste som kan skje, er at du får en verdifull leksjon.

