NKVTS ga i 2016 ut en rapport fra en undersøkelse om ungdoms erfaring med vold i forhold.

994 ungdommer i alderen 14–17 år fikk spørsmål om kjæresteforhold og kjærestevold.

549 svarte at de hadde vært i et forhold, inkludert korte og mindre seriøse forhold.

De som hadde vært i et forhold, fikk flere oppfølgingsspørsmål. 42,9 prosent av disse svarte at de hadde opplevd en eller flere former for vold i forholdet. 29,1 prosent svarte at de hadde opplevd digital vold, mens 25,9 prosent svarte at de hadde opplevd psykisk.

For psykisk vold var det ikke noen forskjell mellom kjønnene, men en større andel jenter oppga at de hadde vært utsatt for mer fysisk, digital og seksuell vold enn blant gutter.