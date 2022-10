Skal organisasjoner som er uenige med regjeringen, straffes økonomisk?

Josefine Køltzow Øvrebø Styremedlem, Oslo Unge Venstre

Regjeringen foreslår å kutte all støtte til dyrevernorganisasjonen Noah i statsbudsjettet for 2023.

Senterungdommen foreslo Noah-kuttet. Begrunnelsen er provoserende.

For et år siden kåret dyrevernsorganisasjonen Noah Senterpartiet til det minst dyrevennlige partiet arrow-outward-link . Nå blir all støtte til Noahs arbeid foreslått kuttet i det nye statsbudsjettet.

Og det vil dyrene tape på.

Senterungdommen står bak

Det var Senterungdommen som først foreslo å kutte støtten til Noah arrow-outward-link .

Da lederen for Senterungdommen, Torleik Svelle, ble konfrontert med kuttforslaget av VG arrow-outward-link , svarte han at det er helt rimelig å kutte støtte til organisasjoner som «hele tiden jobber for å bygge ned norsk landbruk».

Det er ekstremt provoserende dersom det er slik at Senterpartiet velger å gi støtte til organisasjoner på bakgrunn av om de er enige i politikken deres eller ikke. Mens Noah kan miste all sin støtte, ble organisasjoner som Bygdeungdomslaget og 4H prioritert. arrow-outward-link

Opp til Sosialistisk Venstreparti

Det er viktig at ulike frivillige organisasjoner får støtte fra staten. Myndighetene skal legge til rette for et mangfoldig demokrati der ulike sider bidrar til en allsidig debatt. Det gjør man ikke ved å kneble organisasjoner som et av regjeringspartiene er uenig med. Selv om landbruksminister Sandra Borch (Sp) sier til VG arrow-outward-link at uenighet ikke er grunnen til akkurat dette kuttet, er det verdt å stille spørsmålet.

Venstre har lenge kjempet for dyrs rettigheter. Det var vi som fikk satt en stopper for pelsdyrnæringen, arrow-outward-link og som satte i gang arbeidet med et dyrepoliti arrow-outward-link .

Dyr har egenverdi og skal bli behandlet med respekt. Da trenger vi organisasjoner som Noah som står opp for de som ikke har en stemme. Det fortjener dyrene våre.

Det er nå opp til Sosialistisk Venstreparti at kuttet reverseres. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er avhengige av deres støtte for å få flertall for statsbudsjettet.

Dyrene fortjener verdige liv. Dette skal ikke settes på spill på grunn av det som for mange kan se ut som symbolpolitikk fra Senterpartiet.

Det er uakseptabelt at regjeringen kutter all støtte til Noah.

