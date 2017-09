Desember 2016 startet helsesøster Tale Maria Krohn Engvik sin egen Snapchat-konto for å ha mulighet til å gi elevene beskjed om når hun var tilgjengelig som helsesøster.

Etter et innslag på Dagsrevyen har kontoen vokst seg så stor at hun nå har valgt å ta seg et friår fra jobben som «vanlig» helsesøster for å være Snapchat-helsesøster på heltid.

– Det er omkring 30.000 som ser Snapstory-ene mine hver dag, forteller hun.

I denne nye Si ;D-spalten er unge mellom 13 og 21 år med på å bestemme spørsmålene gjennom sosiale medier! (Se faktaboks)

Fakta: DU lager spørsmålene! I denne spalten er du mellom 13 og 21 år med på å bestemme spørsmålene! Neste uke møter vi Torleiv Rognum som jobber som rettsmedisiner. Du kan sende inn ditt spørsmål anonymt via sosiale medier allerede nå! Snapchat: aft.sid. Instagram: Aftenposten_sid

Spørsmål: Hvordan fant du ut at du ville bli helsesøster?

Svar: – Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med barn og unge. Da jeg jobbet som sykepleier og hadde omsorg for barn som døde på sykehuset, fant jeg ut at jeg hadde mer lyst til å forebygge at folk blir syke.

I tillegg setter jeg veldig stor pris på de gode, personlige samtalene man får med barn og unge som helsesøster. Jeg synes jobben er en av Norges viktigste jobber.

Fakta: Hvem? Navn:Tale Maria Krohn Engvik Alder: 38 Yrke: Helsesøster Utdanning: Sykepleierutdanning i tillegg til ettårig spesialisering for å bli helsesøster

Spørsmål: Går de tunge historiene inn på deg?

Svar: – Det er veldig vanskelig når barn for eksempel forteller om vold og overgrep, men jeg tenker at man ikke kan ha en slik jobb uten at de personlige historiene går inn på en.

Det hadde vært veldig rart hvis jeg ikke hadde brydd meg. Når det er sagt, blir jeg ikke svak av å høre om de tøffe historiene - jeg har heller mer fokus på hva jeg kan gjøre for dem som har det vanskelig. Jeg vil gi barn og unge håp om at ting kan bli bedre.

Vilde Bratland Hansen

Spørsmål: Spør jenter og gutter om forskjellige ting?

Svar: – Begge kjønn lurer på mange av de samme tingene. Når det er sagt, bruker gutter gjerne lengre tid på å bygge relasjon til meg før de tør å åpne seg.

Mange gutter tror for eksempel at de ikke kan gråte eller snakke om vanskelige følelser. Jenter snakker gjerne åpent om vanskelige relasjoner.

I tillegg er det sånn at de fleste gutter på et tidspunkt lurer på om størrelsen på tissen deres er bra nok, eller om den er normal. Det er det sjelden jentene gjør.

Spørsmål: Hva tror du er grunnen til at flere kvinner enn menn er helsesøstre?

Svar: – Jeg tror det skyldes at det ikke er så mange gutter som vet hvor spennende jobben er. I tillegg er det slik at man må ha sykepleierutdanning før man kan bli helsesøster. Siden det er færre mannlige sykepleiere enn kvinnelige, kan dette også være en grunn.

Likevel er det mange av guttene som følger meg, som lurer på om de kan bli «helsemann» eller «helsebror». Det bør helt klart være flere menn som gjør den samme jobben som jeg gjør.

Spørsmål: Du virker som en veldig åpen person. Har du alltid vært sånn?

Svar: – De fleste vil nok si det. Jeg husker for eksempel at mine egne venninner kunne bli sjokkert over det jeg sa som 15-åring. Siden jeg er utdannet sykepleier er det helt naturlig for meg å snakke om kropp. Jeg synes ikke det er flaut.

I tillegg utfordrer jeg meg selv til å gå ut av komfortsonen i blant. Dette er fordi jeg vil vise følgerne mine at jeg kan gjøre kleine ting og fortsatt gå ut på gaten neste dag.

Spørsmål: Synes du det er for få helsesøstre i dag?

Svar: – Absolutt. Mange sender meg bilder av helsesøsterdører som er låst. Det er dessverre sånn at alt for mange helsesøstre har for mye å gjøre.

PSST! Neste uke møter vi Torleiv Rognum som jobber som rettsmedisiner. Du kan sende inn ditt spørsmål anonymt via sosiale medier allerede nå!

Snapchat: Aft.sid.

Instagram: Aftenposten_sid