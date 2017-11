Dette innlegget sto på trykk i «Det fossile hjørnet» i Si ;D.

Etter at fraværsgrensen ble innført, fanges flere utsatte elever opp tidligere, og de får mer hjelp fra skolen enn før. De som var mest borte, har 30 prosent mindre dagsfravær, og færre stryker eller slutter.

Dette er tall Utdanningsdirektoratet og Fafo la frem forrige uke. Jeg deler derfor ikke Kasper Syvertsens bekymring for fraværsgrensen på Si ;D 28. november.

Les innlegget fra Kasper Syvertsen (17): - Fraværet har gått ned, men det er ikke verdt det

Vi forbereder elevene

Vi bør heller glede oss over at antallet elever som hadde mer enn 14 dager fravær, nesten er halvert fra 32 000 til 17 000. Fraværet for en typisk elev har gått ned fra fem dager og 12 timer til tre dager og ni timer.

Med grensen på 10 prosent udokumentert fravær for å få karakter i et fag, forbereder vi elevene bedre på forventninger de vil møte i arbeidslivet.

Elevene lærer også mer når de er mer på skolen.

Bra for de fleste

I Fafos rapport melder rektorene om at fraværsgrensen har vært bra for de aller fleste elevene og at skolene er blitt mer oppmerksomme på hvordan fraværet blir ført. Det kan bidra til at praksisen blir likere på skolene og dermed mer rettferdig for elevene.

Alt dette viser at fraværsregelen har vært fornuftig og nødvendig.

