Det verste jeg visste da jeg gikk på skolen, var de gangene læreren sa «gå to og to sammen,» «finn deg en partner og samarbeide med» eller «sett dere i gruppe for å diskutere».

Jeg visste hvordan det endte. Jeg ble sittende og se fremover mens jeg hørte at de andre sprang rundt til hverandre.

Stolene som ble slept rundt omkring i rommet. Hvor skulle jeg gå? Jeg ble som oftest plassert av læreren der det manglet en person.

Fakta: Debattserie: Avslag Hvorfor er det så vanskelig å bli avvist? Hvordan reiser man seg igjen etter å ha fått avslag? Si ;D har invitert unge stemmer til å skrive om dette temaet. Har du lyst til å skrive? Send innlegget til sid@aftenposten.no eller til vilde.bratland.hansen@aftenposten.no.

Jeg husker spesielt én hendelse. Jeg ble plassert sammen med noen jenter i klassen. Vi hadde fått oppgaver vi skulle løse.

Men oppgavene var ikke temaet jentene diskuterte. Det var bursdagen til en av dem som var det store samtaleemnet.

«Hva skal vi ha på oss?» «Skal vi spleise på en gave?» Dette var bare et par av spørsmålene som ble stilt.

Det eneste spørsmålet jeg satt med var «er jeg den eneste som ikke er invitert?»

Med årene er jeg blitt vant til å høre setningene «jeg tror vi blir for mange» eller «jeg skal høre om du kan være med».

På Snapchat og Instagram har jeg erfart at det blir lagt ut utallige bilder av alle andre enn meg. Tårene presser på hver gang.

Å få avslag fra en venninnegjeng er like vondt hver gang. Følelsen av ikke å bli inkludert, overskygger det meste.

Min løsning var å holde ting inni meg. Og vet dere hva? Jeg gjør det fortsatt.

For hver gang jeg er blitt avvist, har jeg mistet mer og mer selvtillit. Nå sitter jeg igjen med en evig frykt for å bli avvist igjen.

Avslagene jeg har fått, har gjort at jeg har bestemt meg for å ta tak i psyken min.

Jeg skal snakke med psykolog. Jeg skulle gjort det for 10 år siden.

Problemet var bare at jeg trodde jeg skulle klare å håndtere ting selv.

