17 år og edru på fest. Hvorfor er det så sjokkerende? Uansett hvor mange fester jeg drar på, blir folk like sjokkert hver gang jeg sier at jeg ikke drikker alkohol.

«Hvorfor drikker du ikke?»

«Kan du ikke bare smake?»

«Har du noe imot at jeg drikker?»

Dette er bare noen av spørsmålene jeg får hver gang jeg befinner meg på en fest. Jeg er under 18 år og velger å ikke drikke. Trenger jeg å si noe mer?

Vil ikke

Grunnen er ikke fordi jeg ikke tørr eller vil at andre skal syntes jeg er «tøff» som velger å si nei. Jeg gjør det fordi jeg ikke har lyst. Fordi jeg ikke har behovet for det. Fordi jeg enkelt og greit ikke vil.

Det skal ikke være en selvfølge å drikke alkohol, det er et valg. Vil du drikke, helt greit. Vil du ikke drikke, så er det også helt greit.

Jeg trenger ikke å få argumenter gang på gang om at det ikke skader å prøve, at jeg bare er ung én gang og at det er nå som jeg er under 18 det er spennende å prøve.

Det virkelige problemet

For meg er det ikke vanskelig å si nei, men jeg vet at mange synes det motsatte. Flere ungdommer føler på et alkoholpress når de er på fest.

Jeg forstår at det kan virke ensomt å være den eneste edru på fest, men det viktigste du kan gjøre, er å stole på deg selv og ikke gjøre ting du ikke har lyst til.

Samtidig så skaper vi mye av dette presset selv også. Veldig mye ligger i vårt eget hode, og vi velger selv om vi føler at vi må eller ikke.

Du må ikke drikke for å passe inn, og hvis det er slik, er det ikke du som er problemet.

Ikke fordi det er godt

Hvis jeg hadde spurt alle ungdommer i landet om hvorfor de drikker, vil jeg tro at få av dem hadde svart «fordi det er godt».

Som regel er det fordi alle andre gjør det, fordi de vil slippe seg mer løs, vil ha det mer gøy eller tørre å snakke med folk. Og det er også helt greit, men det trenger ikke å være sånn.

Jeg trives veldig godt som edru på fest, har det minst like bra som alle andre – og aller best dagen etterpå.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.