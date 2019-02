Onsdag leste jeg Celine Vår Sneves Si ;D-innlegg «Du vil avskaffe monarkiet? Plukk opp en historiebok». Jeg er smart nok til å skjønne hva hun prøver å si, men det er nettopp å lese en historiebok jeg har gjort.

Før jeg blir misforstått vil jeg meddele at jeg har et godt inntrykk av kong Harald. Han virker både godhjertet og reflektert og fungerer godt som konge, om vi først skal beholde kongefamilien.

At monarkiet likevel er utdatert og unødvendig i dagens samfunn, det står jeg sterkt ved.

«Han er sååå søt»

Hvis kongefamilien kommer opp som et samtaleemne i vennegjengen, deler jeg min mening om at vi burde avskaffe den. Da er det alltid noen som svarer: «Nei! Jeg liker han kongen, jeg. Han er sååå søt!»

Og selv om jeg er enig, er det altså ikke nok.

Vi kan ikke verne om monarkiet fordi det en gang i historien var et symbol på noe positivt, eller fordi kongen virker ganske chill.

Kongefamilien skal være Norges ansikt utad. Det er jobben deres. De skal klippe bånd når nye skøytehaller åpnes, og de skal vinke fra balkongen 17. mai. De skal, i likhet med en president, representere Norge utenlands og fremme et godt inntrykk av landet vårt.

Jeg synes det er merkelig at vi som opptrer som et av verdens mest demokratiske land, skal representeres av et statsoverhode som ikke er demokratisk valgt.

Fravær av skandaler er ikke grunnlag for monarki

Sneve skriver i sitt innlegg: «Jeg hadde forstått ønsket om republikk dersom kongefamilien var preget av endeløs pomp og prakt, skandaler og stor distanse til folket».

Kongeparet er jordnære og egentlig litt sånn som både du og jeg. Men fraværet av skandaler er vel ikke et grunnlag for å beholde monarkiet?

Jeg ønsker å se på en leder av landet mitt og tenke: «Denne personen har et genuint ønske om å styrke Norge og er derfor blitt rettferdig valgt». Ikke: «Denne personen har ikke gjort så veldig mange feil, så de gjør vel en grei nok jobb til å bli».

Kongefamilien har brukt offentlige midler på privat eiendom

Og når det er sagt, er det vel ikke til å stikke under stol at kongefamilien har brukt offentlige penger på privat eiendom? At staten ikke deler monarkiets totale utgifter med folket? Eller at kong Harald ankom ski-NM i moon boots?

Kongefamilien følger ikke med på moten en gang, så gammeldags er den! Den som leter, den finner. Slike skandaler er nemlig skrevet i veldig liten skrift i de norske historiebøkene.

Vi må skrive ny historie

Det at kongefamilien ble et symbol på en unionstid som er over, det vet vi alle. Det er en del av Norges historie, og kongefamilien bidro til å styrke nasjonalfølelsen vår. Vi burde være stolte når vi leser om Norges historie.

Likevel er det noe veldig lurt vi kan lære fra disse bøkene: at vi aldri må slutte å skrive ny historie.

Vi må, som i 1814, være stolte av Norge og det demokratiet vi har skapt. Derfor er det på tide at vi gjør som da og respekterer og styrker demokratiet ved å velge vårt eget statsoverhode.

Så håper jeg noen i fremtiden ikke er redd for å avskaffe presidenten vår når også nåtidens tenking blir omtalt som gammel historie.

