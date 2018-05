For veldig mange er Eurovision Song Contest (ESC) årets happening etter julaften. Glitter, overdådige antrekk, regnbueflagg og spektakulært sceneshow får hundretusener av nordmenn til å sitte klistret foran TV-en.

Selv vi som ikke er de mest ivrige ESC-tilhengerne, setter pris på at mennesker får utfolde seg på den unike måten kun ESC tolererer.

Derfor har det sjelden vært problematisk eller kontroversielt når vinnerne av konkurransen er blitt annonsert.

Denne gangen er det litt annerledes.

For mens ESC-vinnerne skålte for seier og mangfold, ignorerte de det faktum at en stor del av mangfoldet i Israel fremdeles undertrykkes den dag i dag, blant annet i Jerusalem – byen hvor ESC muligens finner sted neste år.

Det stemmes geopolitisk

I ESCs regler står det: «No lyrics, speeches, gestures of a political or similar nature shall be permitted during the ESC.» Det betyr på papiret at politikk skal holdes utenfor sangkonkurransen.

Men i praksis er det en helt annen verden. Dette så vi blant annet i fjor da Ukraina og Russland kriget om definisjonsmakt i ESC på den ene siden og om eierskap av Krim-halvøya på den andre siden.

Flere vil også hevde at stemmegivningen til dels er geopolitisk, selv om de nordiske landene glemte å ta på seg de geopolitiske brillene i år.

For å si det kort: ESC har alltid vært semipolitisk, men denne gangen blir sangkonkurransen et politisk spill på internasjonalt nivå.

For det er ikke lenger mulig å benekte Israels undertrykkelse av palestinerne, både på Vestbredden og i Gaza.

Trumps torg

Bare de siste ukene er hundrevis av palestinere blitt skadet på Gazastripen under demonstrasjoner. 49 er blitt skutt og drept av israelske skarpskyttere.

Samtidig har USAs president Donald Trump fått et torg i Jerusalem oppkalt etter seg på grunn av flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til den hellige byen. En beslutning som er blitt mye kritisert og skaper mer splid i en allerede splittet by.

Nettopp derfor stikker det hardt når Israel vinner ESC og sier klart og tydelig at neste års konkurranse skal finne sted i Jerusalem.

Dette viser Israels makt over denne byen, som i realiteten er delt mellom palestinerne og israelerne.

Håper på mangfold

Ikke hat spilleren, hat spillet. Gratulerer så mye til Netta Barzilai med seier. En fantastisk opptreden og en fengende sang!

Jeg håper at seieren resulterer i forhandlinger og fred. Jeg håper verdenssamfunnet åpner opp øynene for den urettferdigheten palestinerne opplever hver eneste dag.

Og jeg håper myndighetene i Israel svarer med mangfold i hele landet og at ESC-tilhengerne ikke gir seg før det er en realitet. Enten om det gjøres ved å skrive innlegg, dele bilder eller boikotte.

