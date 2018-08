Her om dagen leste jeg en artikkel om «Fitbit Ace», et aktivitetsarmbånd som er laget for barn over 8 år.

Etter min mening er det overhodet ikke innafor med en slik klokke for barn.

Kan føre til psykisk sykdom

Hvorfor skal vi gjøre oppveksten til en mer krevende, komplisert og slitsom prosess? Hvorfor skal vi legge mer press barna?

Som om konkurranse om aktivitet, trening, vekt og kropp ikke kommer tidlig nok, skal vi nå få barna til å bekymre seg for å telle skrittene sine.

Selv om barneklokken har fjernet funksjoner som matinntak og vekt, vil en slik klokke lære barn til å bli opptatt av å telle skritt, logge aktivitet og sammenligne sine resultater med andre. Er det bare jeg som ser det som problematisk?

Kanskje jeg tar feil, men jeg er ganske sikker på at denne klokken vil føre til mer psykisk sykdom blant unge. Flere med tvangslidelser, spiseforstyrrelser, depresjon, ekstrem aktivitetstrang og så videre.

Tenk hvis du ender opp sittende på en institusjon med barnet ditt som strever med en tvangssykdom som et resultat av at han eller hun har brukt aktivitetsklokken du kjøpte?

La barn være barn

Jeg forstår at klokkene er et supert hjelpemiddel for mange, men betyr det at også barn trenger denne formen form for kontroll over egen aktivitet?

Er vi blitt så hjelpeløse? Så hjelpeløse at vi ikke klarer å bevege oss uten en klokke?

Klarer vi ikke å skjønne at de fleste kropper sier ifra selv?

Mitt svar er nei. La barn være barn, ikke få dem til å telle skritt eller til å lage en oversikt over sin egen aktivitet.

Det kan de selv få velge om de ønsker når de blir voksne og forhåpentligvis ikke er så lett påvirkelige.