Jeg havnet i en interessant samtale med en venn av meg her om dagen.

Vi kom inn på tematikken feminisme. Min venn definerer seg ikke som feminist. Han har i motsetning til meg aldri gått i et 8.mars tog før. Det skal riktignok sies at dette er andre gangen jeg selv går i 8-mars toget, og jo, det er nesten litt flaut å innrømme det.

Min venn mener det ikke finnes noe god grunn for at vi skal bruke ordet «feminisme». Han mener feministbegrepet er «degraderende overfor ham som mann». Han vil i stedet kjempe for likestilling uavhengig av kjønn, seksuell orientering og etnisitet. Men å omtale seg selv som feminist? Nei, det ønsker han slettes ikke.

Han er nok ikke alene om dette.

Torbjørn Katborg Grønning/Aftenposten

Føler seg truet av feminismen

Den prisbelønte forfatteren Chimamanda Ngozi Adichie skriver i pamfletten «Vi burde alle være feminister» om hvordan enkelte menn nærmest føler seg truet av ideologien feminisme og ser dette i sammenheng med måten gutter blir oppdratt på. Gutter blir oppdratt til å tro at de er «naturlig ledere», skriver hun. Når denne rollen blir utfordret, oppstår det en usikkerhet.

Min venn faller inn i den nevnte kategorien over menn som føler at deres plass i samfunnet blir truet av feminisme.

Adichie skriver også om hvordan enkelte ofte stiller seg «kritiske» til feminist-begrepet slik som min venn. Noen tar til orde for at man i stedet bør bruke ord og betegnelser som menneskerettighetsforkjemper. Hun skriver i boken:

«Feminisme er selvsagt en del av menneskerettighetene generelt, men å velge det vage uttrykket menneskerettigheter er å nekte det spesifikke og spesielle problemet knyttet til kjønn.»

Få kvinnelige toppledere

Min venn er blind på de privilegene han har som mann. Det er kanskje derfor ikke så rart at han ikke ønsker å definere seg selv som «feminist».

Menn dominerer lederjobbene i akademia og næringsliv og tjener vesentlig mer i lønn enn det kvinner gjør. Men ikke å være i stand til å anerkjenne dette som et problem, mener jeg er en del av problemet.

Vi er nødt til å løfte blikket litt utover og innse at verden rett og slett behandler kvinner og menn annerledes, og at vi fremdeles har en lang vei å gå.

Et nødvendig oppgjør

#Metoo har hatt stor betydning det siste året. Kvinner over hele verden har stått frem og fortalt historier om seksuell trakassering på sine arbeidsplasser. I skrivende stund tar også den yngre generasjonen et nødvendig oppgjør med seksuell trakassering på norske skolegårder. Det står det stor respekt av. Endringer i samfunnet kommer ikke av seg selv. Det krever at noen først og fremst er nødt til å ta saken i egne hender.

Kanskje vil min venn en dag komme til fornuft og erklære seg selv som feminist.

Kanskje kommer han aldri til å bli det. Men det finnes uansett mange gode grunner på hvorfor det fremdeles er nødvendig å gå i 8. mars-tog og betegne seg selv som feminst, selv om min venn kanskje vil hevde det motsatte.

Gratulerer med dagen til alle dere flotte, dyktige og modige kvinner der ute!

