«Det er en gledens dag!» «Dette er en positiv beslutning!»

Etter fire omganger med forsøk på å få innført legemiddelet Spinraza til en million kroner pr. dose, sa Beslutningsforum ja. Pasienter mellom 0–18 år med sykdommen spinal muskelatrofi skal få medisinen, under elleve forutsetninger. De over 18 år får ikke, på grunn av udokumentert effekt.

Denne sykdommen svekker svelge- og pustefunksjonen. Hvem skal ta ansvaret og hvem har skylden hvis noe sitter fast i halsen, og man dør?

Når saken er den at man ikke har fått hjelpen man har bedt om?

Når helsevesenet ikke vil gi det som hadde fungert, på grunn av pris? Blir ikke det et større problem?

Privat

Da kan foreldre kreve erstatning. Er det hva utfallet skal bli? Er det ikke forskjellsbehandling å si nei til noen og ja til andre?

Hvorfor skal økonomi avgjøre hvem som skal få hjelp og ikke? I FNs menneskerettighetserklæring står det at ethvert menneske har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for helse og velvære. Ved sykdom som man ikke selv er herre over, har man rett til trygghet.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b sier at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Får man det, eller er det tekst stående på et papir? Ubrukt?

Det kan jo få en til å lure, når alt kommer til alt.

