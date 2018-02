For en tredjeklassing på videregående kommer våren fortere enn noen gang. Har du tatt det riktige valget for høsten?

Mange av guttene har kanskje allerede bestemt seg for at de skal inn i «milla».

Men mange har ikke tenkt over hva det å være i marinen, i Garden eller i Hæren innebærer.

Mange muligheter

Visste du for eksempel at Hans Majestet Kongens Garde er Hærens største avdeling? At garden har skarpskyttere og lastebilsjåfører?

Og til den rolige 19-åringen i mengden på VGS. Vet du om alle mulighetene du har i Forsvaret? Visste du at man kan bli videofotograf? Bilmekaniker? Våpenreparatør?

Til den blonde jenta på bakerste rad, som bare gleder seg til russetiden. Visste du at du kan bli fotograf i Forsvaret? At du kan videreutvikle instagramprofilen din?

Jeg snakker selvfølgelig også til deg som setter skolen først. Du som tenker at du skal nå langt her i livet. Kanskje har du seks i snitt og er klar for å studere medisin med en gang. Visste du at du kan jobbe som medisinsk personell i Forsvaret?

Før jeg dro inn i forsvaret trodde jeg at Garden var en ting og at Hæren var en annen. Jeg så for meg at alle i Garden sto vakt foran slottet hver dag, at alle som var i luftforsvaret holdt på med fly, og at de i marinen bodde på båt.

Jeg var i alle fall sikker på én ting: et år i Forsvaret kom til å bli forferdelig.

Mitt beste år noensinne

Jeg tok feil. Mitt år i forsvaret har vært det beste året noensinne.

I ettertid lurer jeg på hvorfor jeg ikke visste om alle mulighetene i Forsvaret.

På skolen lærer vi om leger, brannmenn, ingeniører og mer til. Men aldri har jeg hørt noe som helst om hvordan det er å tjenestegjøre eller jobbe i Forsvaret.

Hva er årsaken til det?

Og hva får oss jenter til å tro at vi ikke er velkommen i Forsvaret?

«Jeg hadde aldri overlevd i forsvaret» sier mesteparten av venninnene mine. Men de tar feil. Min mangel på et korsbånd og noen brukne fingre har i alle fall ikke stoppet meg.

Og hvilke forutsetninger har jeg, som ga meg et fantastisk år, som ikke de har? Som ikke du har?

Jeg hadde i alle fall vanvittig godt av et år med fire stinkende gutter på rommet.

Så til deg som er bråsikker på at du under ingen omstendigheter skal i forsvaret: tenk deg om en gang til.

Hvis du prøver, så kommer du ikke til å angre.

