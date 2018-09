I det siste har det vært mange leserinnlegg om russetiden, både i sosiale medier og i de store avisene. Her kan det virke som at russen er voldelige, ekskluderende og fæle på alle mulige måter. Selvfølgelig finnes det en annen side av dagens ungdom og russ. Jeg har alltid vært en av de som har tenkt at russen ikke er så kjipe og ekskluderende som alle sier. Det var frem til i dag.

I dag fikk jeg vite at min aller beste, og omtrent eneste nære venn, er med i en russegruppe. En gruppe jeg halvveis på tull foreslo at jeg kunne få bli med i. Det var visst ikke aktuelt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi går i andreklasse, og jeg kjenner jeg gruer meg til russetiden allerede, nettopp fordi jeg ikke har en gruppe å høre til. Personlig kunne jeg ikke brydd meg mindre om jeg får være med på buss eller ikke, det er jo mange som synes det er dyrt og for mye stress. Men ikke engang å få være med i en gruppe? Det var ordentlig vondt.

Lillehammer videregående har bestemt at elevene får anmerkning for å gå i russegensere. Selv om jeg vet at det er kjipt når man legger mye tid og penger inn i et slikt prosjekt, er det viktig å tenke på resten av elevene på skolen også. Jo, det er kjipt å ikke bruke genseren din på skolen, men du har mulighet til å bruke den resten av tiden din. I tillegg er du så å si sikret en fest i helgen, enten om den er åpen eller «dessverre bare for gruppen denne gangen.»

Jeg har en oppfordring til årets russ, årets andreklassinger, og ikke minst de som kommer etter oss. Tenk litt gjennom hva dere gjør og hvordan dere oppfører dere når det kommer til grupper og busser. Kanskje det ikke er så lurt at «alle» går med logoene sine på skolen og legger ut tusenvis av bilder på sosiale medier når dere vet at det er noen som sitter hjemme og vurderer å droppe russetiden fordi hun er redd for å feire den alene.

