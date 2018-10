Når min treåring kommer med en tegning, skal jeg si: «Her var det jaggu forbedringspotensiale»

Jeg er ti år og har min egen blogg. Der skriver jeg favoritt-musikk: å høre meg selv synge. Jeg skriver dagbok, men på ingen måte for egen vinning: Det er et veldig bra førsteutkast til boken om livet mitt.

Dessuten har jeg dårlig tid. Justin Bieber ble oppdaget da han var 13 år. Når skal det bli min tur? Jeg øver meg på å bli oppdaget. For hvert menneske jeg møter, tenker jeg «kanskje det er deg?».

Morten Uglum

Det var grusomt å forstå at jeg ikke kom til å bli Rihanna. At Megan Fox var penere enn meg. Å høre casting-ansvarlig for Idol spise druer under min energiske opptreden av Stop av Jamelia. Men det var faktisk helt på tide, da han tittet opp bak capsen og sa: Takk. Det var dessverre ikke bra nok.

