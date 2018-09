I 2021 er det lærermangel, og de første integrerte masterlærerne er på vei i full fart akkurat nå. Vi kom inn på lærerutdanningen med over 4 i matte og over 3 i norsk. Vi har skrevet under på taushetsplikt, gitt en helseerklæring og politiattest til skolen og har etter ett år på utdanningen nok studiepoeng til å undervise i barneskolen. Etter fem år har vi også skrevet en forskningsrapport om et emne som interesserer oss innen fagfeltet.

Samtidig har Ola nordmann uten kompetanse i hverken fag, pedagogikk eller didaktikk lov til å lære våre håpefulle om alt fra gangetabellen til andre verdenskrig. Elevene blir satt sammen med en ufaglært vikar, og skolene sliter med å skaffe nok lærere.

Motivasjon og erfaring

Hva om vi, lærerstudentene, kan få lov til å undervise dine barn i stedet for de ufaglærte vikarene? Vi er langt ifra ferdig utdannet, men vi jobber med saken. En ufaglært vikar har sikkert hjertet på rett sted, men han vet faktisk ikke hva han driver med og hvor lite som skal til før noe kan gå galt.

Slik det er nå, blir vi frarådet å ta vikartimer ved skolene de første årene på grunn av erfaring og tid! Men det er jo ikke sånn at erfaringen kommer ettersom hvor mange år vi har gått på skole. Det har med praksis og det å undervise selv å gjøre. Klassen min og jeg er i hvert fall sikker i vår sak. Vi trenger mer praksis i skolene, og en fin måte å løse dette på er å knytte det opp til det reelle problemet i grunnskolen: vikartimer.

Når det gjelder tiden, er alt mulig gjennom samarbeid. Jeg er sikker på at lærerstedene og grunnskolene kan finne en løsning hvis de virkelig vil. Det er også til fordel for elevene at det er en lærerstudent som har både motivasjon og mer erfaring enn en helt ufaglært person som stepper inn som vikar.

Etter kun ett år på lærerutdanningen har vi nok kunnskap i to fag til å kunne undervise både på barneskolen og på ungdomsskolen. Vi sitter praktisk talt klare for å hjelpe til, og med litt samarbeid på ulike nivåer er vi sikre på at det kan løses. Ved å la oss prøve og feile, er vi med på å styrke vår egen læreridentitet.

En fot innenfor

I tillegg til at elevene vinner på at vi kommer inn i skolen tidligere, vil det også være enklere for oss når vi skal søke jobb når vi er ferdig. Da vi har en fot innenfor allerede. Vi var prøvekaniner fra dag én, og alt vi skal gjøre frem til masteren, er vi først til. Derfor kommer vi med dette forslaget som gjør studenthverdagen mer spennende og utfordrende, og som gir oss erfaring samtidig som det gagner både skolene og elevene.

Vi er klare for en hverdag fylt med læring, latter, tårer, hormoner, foreldre, ansvar og respekt. Det er tross alt barnas fremtid det er snakk om – de nye elektrikerne, de nye legene og de nye lærerne sitter inne i klasserommet akkurat nå og blir opplært av en uten kompetanse. La oss forandre det.

