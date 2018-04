Da var det tid for ellevill russetid igjen. Russetiden skal være feiringen for avgangselever på videregående skole.

Men i dag er den blitt en fyllefest uten like. Og den er blitt en tidsepoke der mange yngre elever går i frykt og med akutt hjertebank.

Selv har jeg et sett med klær ekstra liggende i skapet, i tilfelle jeg skulle bli tatt til tross for at jeg aldri har gjort noe mot russen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi har ingen verdi

Om kort tid slippes terror- og svartelisten, som sier at med akkurat de utvalgte yngre elevene har de lov til å gjøre hva som helst.

Russetiden er blitt den tiden da nykommere på videregående ikke har noen verdi og der russen kan ydmyke dem de «ikke tåler fjeset på».

Førsteklassinger = kjøtt de neste fire ukene.

Russetiden er noe man gleder seg til. Aller viktigst er vanen eller bussen, det er jo her man skal frakte de utvalgte til åstedet, og det er her man skal ta med de uskyldige førsteklassingene på rulling.

Redd for kantinen

Jeg vet at russetiden handler om så mye mer enn dette. Det handler om feiring, om landstreff og å ha en fet tid sammen med vennene sine den siste perioden før de fleste skiller lag for å ta fatt på de viktige studiene. Ola reiser til Bergen og Trym til Bodø, Elise til Kristiansand og Marie til Trondheim.

Jeg er helt enig i at dette skal kunne feires, men russetiden er blitt helt annerledes enn det som en gang var utspringet.

Selv partyløvene er redde

Jeg er redd, sammen med tusener av andre. Redd for å gå på skolen, redd for å sitte i kantinen og redd for å gå alene til og fra skolen.

Jeg er redd for ikke å la russen komme først i køen i kantinen, redd for konsekvensene av å ta russens parkeringsplass eller hva som faktisk skjer om jeg ikke viker for russen til enhver tid.

Denne redselen deler jeg med uskyldige jenter og gutter, samt de største partyløvene i min klasse.

Så kjære russ 2018 og russen for kommende år: Kos dere, men bruk moralsk kompass.

Er det riktig at jenta som alltid går i gangene med blikket plantet i gulvet, skal være redd for hva du skal gjøre mot henne? Kos dere, men vær så snill, ikke gjør det på andres bekostning.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Mer om russen? Les disse Si ;D-innleggene: