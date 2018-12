Instagram er et sted med fine opplevelser, kakeoppskrifter, bursdager, kjæledyr og selfies.

Men det er også noe mer som skjuler seg der.

Ungdommer over hele Norge som sliter psykisk, møtes på Instagram i det såkalte «privinsta»-miljøet. Miljøet er stort, med flere hundre innlegg om dagen.

Her blir det lagt ut alt fra tanker, følelser, meninger og dårlige opplevelser, til selvskadingsbilder med åpne kutt, sykelige tynne kropper og selfies fra ambulansen.

Her er det ingen filter.

Konkurranse i selvskading

Jeg har tidligere vært en del av dette miljøet og kan nå se at det er ekstremt skadelig. Det hele blir en stor konkurranse.

Hvem er sykest? Hvem blir lagt inn flest ganger? Hvem kutter dypest eller sulter seg lengst? Hvem klarer å skade seg i den grad at ambulansen må komme, eller utagere så mye at politiet må bistå?

Blir man faktisk innlagt, er det viktigste å få dokumentert dette, både i form av bilder og lange detaljerte tekster om hva som skjedde.

Overdoser er ikke sykt nok

Det er et sinnssykt press, og man må være «syk nok» for å bli godtatt.

Legger man «kun» ut et bilde med en rispet arm, er man ikke syk nok fordi det ikke er et åpent kutt. Legger man ut en tynn kropp, men ikke sykelig tynn, er man ikke syk, men har kun høy forbrenning.

Snakker man «kun» med helsesøster på skolen, er man ikke syk nok fordi man ikke er blitt henvist til psykiatrien. Har man tatt en overdose, men ikke kommet på sykehuset, har man det ikke vondt nok.

Vanlige brukere blir blokkert med en gang

Det er lett å kjenne igjen disse «privinsta»-brukerne. Profilbildet er som oftest en sykehusseng, ambulanse, politi eller åpne kutt. Brukernavnet er sentrert rundt samme tema.

I bioen står det som oftest kjønn, alder og hvor mange sykehusinnleggelser, ambulanseturer og polititurer en har hatt, sammen med høyeste, laveste og ønskede vekt.

Kun brukere med samme type bruker får komme inn i miljøet. Har du en «vanlig» Instagram-bruker blir du blokkert med en gang.

Miljøet betyr alt

Jeg kan i dag sitte og tenke tilbake på dette miljøet, og hvor mye det har trigget meg, trukket meg ned og gitt meg destruktive ideer.

Jeg ble dratt inn i et sug jeg ikke kom meg ut av. Miljøet betydde alt for meg.

Heldigvis hadde jeg en omsorgsperson som klarte å fange det opp.

Jeg ble tvunget til en pause

Hun så at jeg hadde en slik bruker og skjønte fort hva jeg drev med. Hun tok mobilen min, og jeg ble tvunget til en pause.

Jeg tror aldri jeg har vært så sur på noen før. Hvor skulle jeg nå skrive alt det jeg hadde inne i meg?

Da jeg fikk mobilen tilbake, inngikk vi en avtale om at hun kunne følge meg og se hva jeg la ut.

Jeg slettet brukeren

Det tok likevel ikke lange tiden før jeg selv merket at det faktisk var veldig godt ikke å være i det miljøet, og jeg slettet brukeren min.

Nå, et år senere, er jeg sjeleglad for at hun gjorde som hun gjorde, og hjalp meg til å reflektere over hvor mye miljøet påvirket meg og skadet meg.

Hvis du tenker at du kan gjøre en forskjell for en du kjenner, eller kanskje du selv har en slik bruker, håper jeg virkelig at det du nettopp leste, har gitt deg en liten tankevekker.

