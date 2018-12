5. desember skrev Preben Dimmen at folket må informeres om FNs migrasjonsplattform. Det er viktig og bra, men forutsetningen må være at riktige fakta legges på bordet.

For det første er ikke FN-plattformen juridisk bindende, og den overstyrer ikke norsk lovgivning. Det er FNs tiltak for å stille sterkere i håndteringen av migranter. Det bør vi ikke stille oss grunnløst kritiske til. Globale utfordringer må tross alt løses på globalt plan.

Skal pressen kveles?

Videre er det feil at Regjeringen vil motarbeide negativ omtale av migranter i mediene, slik Dimmen skriver. Plattformens 17. mål er «å eliminere alle former for diskriminering og fremme en kunnskapsbasert offentlig samtale for å forme oppfatninger av migrasjon».

Da menneskerettighetene er plattformens grunnlag, må det være klart at ytringsfriheten ligger fast. Det sies også eksplisitt at tiltaket er «med full respekt for pressefriheten».

Fakta: Hva er FNs migrasjonsplattform? Plattformen danner et rammeverk for håndtering av migrasjon.

Den samler prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett, blant annet menneskerettighetene.

Dokumentet som er ment å gi en felles tilnærming til alle sider ved internasjonal migrasjon.

Det er ikke juridisk bindende, ikke en internasjonal traktat, konvensjon eller avtale som overstyrer norsk lovgivning.

Den krever ikke amnesti for ulovlige innvandrere.

Innvandring skal skje i henhold til nasjonal lovgivning og forblir et nasjonalt ansvar.

Plattformen kan bli brukt som utgangspunkt for dialog mellom statene om nasjonale beslutninger.

Den sier ikke noe om hvor mange flyktninger eller innvandrere Norge skal ta imot.

Påstanden om at «avtalen» forplikter Norge til å tilrettelegge for nye «migrasjonsruter» er også gal. Plattformens 5. mål er «å bedre tilgjengeligheten og fleksibiliteten for regulær migrasjon».

Regulære migranter er venninnen din som studerer i USA eller svensken som jobber på favorittrestauranten din. Målet er altså å bedre den typen migrasjon mange ikke tenker over.

Suvereniteten i behold

Vi enes likevel om at nasjonens borgere skal bestemme over eget lands innvandringspolitikk. Plattformen legger også opp til enklere og tryggere returer av dem uten lovlig opphold, og at innvandring skal skje etter nasjonal lovgivning.

Politikerspråk er kjipt og komplisert, men ingen vinner av å dra spekulative slutninger ut av ordlyden. Norsk suverenitet er i behold og vil også være det i fremtiden – FN-plattform eller ei.

