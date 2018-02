Eg er ei jente på 17 år. Eg er pen, populær, eg snakkar med mange kjekke gutar, har mange venner og får lett fleire. Familien min er heilt fantastisk, vi har god råd og eg er oppdratt godt.

Eg får alt eg treng for å leve eit bra liv. Livet mitt er ganske perfekt. Er ikkje du einig? Eg vil i alle fall gjette at det er bildet du får av meg om du blir «kjent» med meg.

Det som ingen får vite noko om, er at eg er delvis funksjonshemma.

Nei, eg sit ikkje i rullestol.

Nei, eg brukar ikkje krykker.

Ja, eg ser ut som ei heilt vanleg jente som berre har luksusproblem. Dessverre er det ikkje slik.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Redd kvar dag

Eg er nemleg fødd med ein nevrologisk sjukdom som gjer livet mitt langt i frå perfekt.

Eg bæsjar meg ut. Eg er ei 17 år gamal jente som bæsjar seg ut.

Ingen veit det, berre familien min og legane som har følgd meg opp sidan eg var lita. Eg seier det ikkje til nokon. Dei fleste held nok eit tema som dette for seg sjølv.

Eg går kvar dag og er redd for at det skal komme noko i buksa. Det har hendt før og kan lett hende igjen.

Eg er redd for å vere i aktivitet, eg må nokon gonger fra heim frå gymtimane. Eg tør ikkje alltid å dra på besøk. Eg blir ofte heime fordi tarmane er ekstra dårleg den dagen.

Eg gruar meg til å gå på jobb i tilfelle det skulle skje noko der og eg ikkje kan dra heim. Eg føler tarmane mine er ei tikkande bombe.

Positivt og negativt

Du kan prøve å tenkje deg korleis det er for ei 17 år gammal jente som vil vere med gutar, dra på fest, henge med venner, gjere alt andre på sin alder gjer, når ein går rundt og er redd for at det skal komme noko i buksa.

Det er ikkje så artig å måtte si nei til å vere med på ting med venner, eller å måtte dra heim frå skulen fordi magen hadde ein dårleg dag.

Ingen kan vite at eg slit med desse tinga. Det er både positivt og negativt. På ein måte kan eg vere den eg vil vere. Ingen treng å vite at eg er annleis. Ingen tenkjer at eg er ekkel.

På den andre sida er det tungt. Eg må gå rundt å bære på noko, medan eg prøver å skjule det så mykje som mogeleg. Eg tenkjer nokon gonger at det hadde vore lettare om folk visste. Då hadde eg ikkje trengt å vere redd for at nokon skal stikke dersom dei får vite om sjukdommen.

Perfekt liv på utsida – ganske DRIT på innsida.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

