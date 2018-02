Christine Graff (21) skrev i Si ;D 31. januar om at Ruters priser nylig har økt med over fem prosent. Det er hårreisende, men det er ikke Ruters feil. Skal vi ta buss, bane eller tog uten å bli ruinerte studenter, har vi valgt feil folk til å styre.

For ved enhver anledning har de blåblå nedprioritert miljøvennlig kollektivtransport.

Våre penger går til vei og ikke til dem som velger å pendle grønt. Blant de nye prosjektene til regjeringen i Nasjonal Transportplan har 70 prosent av pengene har gått til vei.

Ikke alle tør

I Akershus har Høyre over lengre tid utmerket seg med sin elegante funksjon som bremsekloss. Før var det prosessen av utbygging av T-banelinjene som skulle bremses. I denne perioden har de tatt det til neste steg.

Det skaper frysninger langt ned i sømmene på lommebøkene til alle kollektivtankere i Oslo og Akershus.

For noen er det friheten til å velge et grønt alternativ som blir røvet fra dem.

Det krever mot for å satse på en bedre kollektivtransport for alle. Det er ikke alle som tør å si at en ny E18 ikke kan bygges om det skal bli vesentlig bedre og billigere å ta buss, bane eller tog.

Må si klart fra

I dag bygger vi mer plass på veien slik at flere kan stå i kø hver dag til og fra jobb. Flere unge må engasjere seg hvis vi skal få endring. Vi må si klart fra om at dette er viktig for ungdom. Få politikerne til å forstå at det er buss, tog og bane som må prioriteres.

Og hører de ikke på oss, må vi kaste dem ut og velge andre til å styre landet vårt og fylkene våre!

