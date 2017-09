Jeg er en av Søndre Nordstrands undervurderte ungdommer | Ayesha Akram

Jeg skriver ikke som en politiker, men som en av Søndre Nordstrands flotte, men undervurderte ungdommer.

Jeg støtter en forlengelse av Oslo Sør-satsingen, som er et samarbeid mellom stat og kommune for å gjøre Søndre Nordstrand til en bedre bydel å bo i. Oslo Sør-satsingen har vart i ti år, men går ut nå i 2017.

Jeg opplever at det sosiale skillet mellom Oslo øst og vest blir stadig større, og nettopp derfor er det viktig å forlenge satsingen!

Rundt 5 000 av de 38 000 innbyggerne i Søndre Nordstrand er barn som vokser opp som fattige. Det vil si 14 prosent. De får ikke deltatt i fritidsaktiviteter, utviklet sine talenter og har ikke en sikker fremtid.

Hvem ønsker at 5 000 barn skal vokse opp i fattigdom i Oslo uten muligheter og rettferdighet? De er Oslos fremtid, og de er like mye verdt som alle oss andre barn og unge i byen!

Mange dropper ut

For det andre ser man at flere av disse barna ikke får deltatt i sosiale fritidsaktiviteter og at en stor andel av de som er med i fritidsaktivitetene, ikke får gode nok muligheter.

Jeg, som en av byens «undervurderte» ungdommer, merker dette for eksempel i sporten. Idrett er ofte kostbart, og for eksempel ligger forskjellen på bruttoinntekten i Vestre Aker og Søndre Nordstrand på rundt 320 000 kroner, per 2015.

For det tredje viser statistikken at frafallet på videregående skole er svært høyt i Søndre Nordstrand. I høst startet jeg på videregående skole, og tanken på at 27 prosent av ungdommer som meg og deg i min bydel kommer til å droppe ut av videregående, skremmer meg!

Tallene er illevarslende

Det at en så stor prosentandel dropper ut, målt i 2015-tall, er illevarslende, men det er mer illevarslende at kun 32 prosent tar høyere utdanning.

I motsetning til bydel Vestre Aker, som er ansett som Oslo vest, hvor 60 prosent tar høyere utdanning og frafallet på videregående skole kun er 12 prosent.

Disse tallene er en indikasjon på hvor stor betydning en forlengelse av Oslo Sør-satsingen vil ha for oss ungdommer i bydel Søndre Nordstrand.

Til slutt vil jeg bare nevne at det i Søndre Nordstrand bor flotte ungdommer og barn som ønsker å utvikle sine talenter og ferdigheter og ikke minst å nå sine ambisjoner!

Men for å klare det må Oslo Sør-satsingen forlenges. Derfor må vi unge bruke stemmeretten vår til å stemme på politikere som ønsker det beste for alle barn og unge i Oslo og ikke bare deler av Oslos barn og unge!

Uten våre stemmer mister vi over 5 000 barn med talenter og ferdigheter som hele Oslo kan ha nytte av i fremtiden!

