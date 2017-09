Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er bekymret for alle de naive oljemotstanderne som svirrer rundt i Oslo.

Søviknes har rett i at oljen taper omdømme i Oslo. I skolevalget fikk Miljøpartiet De Grønne 8,9 prosent av stemmene.

Vår valgkamphovedsak har vært å gi oljeeventyret en lykkelig slutt, og det har åpenbart falt i smak hos de unge.

Ungdommen vil ha ny klimapolitikk

Også SV og Venstre gjorde knallsterke valg i hovedstaden. At miljøpartiene gjør gode skolevalg, kan bare tolkes dithen at ungdom vil ha en ny klimapolitikk – og at de mener klimapolitikken må få konsekvenser for oljenæringen.

Men Terje Søviknes har ingen grunn til å være bekymret. Tvert imot lover det godt for fremtiden at ungdom er skeptisk til mer oljevirksomhet.

Vår olje- og gasseksport gjør oss til den syvende største eksportøren av klimagasser i verden, og SSB har konkludert med at kutt i norsk oljeproduksjon vil gi utslippskutt globalt.

Det haster

Og det haster – vi har ikke mange år igjen med dagens utslippsnivå før vi kan ha sprengt målene i Parisavtalen.

En ansvarlig klimapolitikk innebærer helt ubestridelig at vi starter utfasingen av norsk oljenæringen og bygger opp nye, grønne arbeidsplasser. 8,9 prosent av ungdommen som svirrer rundt i Oslo, har allerede skjønt det, og flere skal det bli!