Vi trenger mer programmering i skolen

Hubert Hilla (16)

Nå nettopp

Hubert Hilla (16) har en oppfordring til norske skoler: Tilby valgfrie kurs i viktige programmeringsspråk! Foto: PIYAWAT WONGOPASS / Shutterstock / NTB

Vi møter digital teknologi overalt. Nå er det på tide at skolene følger etter.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Skolene må begynne å innse at vi lever i en veldig globalisert og digital verden. Hver eneste dag er vi omringet av informasjonsteknologi.

Vi møter den over alt: hjemme, på skolen, arbeidsplassen, butikken og så videre. Nesten all informasjon som kan lagres, er i dag lagret digitalt. Likevel er det vanskelig for en norsk elev å få grunnleggende IKT-opplæring.

Koster mye penger

De av oss som er interesserte i programvare, må enten ty til dyre kurs på nettet eller kunne engelsk veldig godt for å se på engelske Youtubere. Dette er slitsomt. Jeg er lei av å gjøre alt dette ekstraarbeidet hver gang jeg skal lære å programmere.

Hubert Hilla (16). Foto: Privat

Terskelen for å begynne å lære seg programmering for nordmenn er veldig høy i dag. Vi har få gode norske instruktører og norsk læremateriell, og nesten alle av dem krever vanvittige store pengesummer. Det kan koste godt over 10.000 kroner for bare tre timer!

Mer IKT i skolen

Av og til hender det at skolene tilbyr opplæring i programmering, men dette er vanligvis veldig tynt.

Skolene bør heller sette i gang en læreplan som kan tilby valgfrie kurs i viktige programmeringsspråk som enten Java, C/C++, eller Python. Jeg er sikker på at langt flere elever hadde interessert seg for programmering, om bare noen kunne lært dem det ordentlig.

Derfor spør jeg vennlig alle skoleansatte: Ta og start et kurs i programmering, og forbered elvene for den store verden de skal ut til!

