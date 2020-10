Frps bruk av kallenavn ødelegger debattklimaet

Snorre Rein (19) Leder i Søndre Nordstrand AUF

Under Frps landsmøte 17. oktober fikk fire politikere nye kallenavn av partileder Siv Jensen (Frp). Foto: Berit Roald / NTB

Det fantes en tid der terskelen for personangrep var høy.

Michelle Obamas slagord for hvordan vi skal håndtere ytre høyre, er viktig: «When they go low, we go high.» Når debatter polariseres gjennom bruk av hånende kallenavn og usannheter, er vi nødt til å heve oss over det. Ikke fordi det er politisk gunstig, men fordi demokratiet står på spill. Fordi diskusjoner uten respekt splitter nasjoner.

En polarisert debatt kan ødelegge et land. I USA blir vennskap og familiebånd ødelagt på grunn av politiske motsetninger, og det er blitt umulig for politikere å jobbe på tvers av partiene. Man lever nå rett og slett i ulike virkeligheter.

Fakta Hva er saken? Lørdag 17. oktober gikk Fremskrittspariets landsmøte av stabelen. I den første talen som partileder Siv Jensen holder, gir hun diverse politikere kallenavn (Se bilde øverst). Her er en oversettelse: Vingle-Jonas = Jonas Gahr Støre (Ap) Ulve-Audun = Audun Lysbakken (SV) Bompenge-Lan = Lan Marie Berg (MDG) Kommunist-Bjørnar = Bjørnar Moxnes (Rødt) Vis mer

Høy terskel for personangrep

Det har derimot ikke alltid vært sånn. Det fantes en tid før Trump, før Tea Party-bevegelsen og før viktige politiske figurer sådde tvil om opprinnelsen til landets første afroamerikanske president. En tid der republikanere og demokrater i kongressen kunne være gode venner, og der terskelen for personangrep var høy.

Snorre Rein (19), leder i Søndre Nordstrand AUF. Foto: Privat

Grunnene til den amerikanske polariseringen er mange, men man kan ikke undervurdere effekten av at sentrale politikere aktivt bryter med sosiale normer. Signaleffekten av at valgte kongressmedlemmer, ministere og anerkjente samfunnsdebattanter velger å håne, fornærme og lyve om meningsmotstandere, er stor.

Barnehagediskusjoner

Når vi ser Fremskrittspartiet gjøre alt de kan for å vekke oppmerksomhet gjennom kontroversielle utsagn og usanne påstander, er det lett å bli sint. Det er lett å gå ned til deres nivå og gjøre vanskelige debatter om til barnehagediskusjoner. Det vanskelige er å ta Michelle Obamas ord til hjertet og legge ego og kortsiktige interesser til side.

Derfor vil jeg i dag takke Vingle-Jonas, Ulve-Audun, Bompenge-Lan og Kommunist-Bjørnar for den innsatsen de gjør å beskytte diskusjonsklimaet i norsk politikk. Jeg vil takke dem for holde øye på en helhet langt større enn noen enkelt person, nemlig det norske demokratiet. For selv ville jeg slitt med å holde munn.

