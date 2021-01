Slutt med siste liten-tiltak!

Emma-Katrin Vanderloock Kleven (16) Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Nordland

4. jan. 2021 13:00 Sist oppdatert nå nettopp

Kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen innførte søndag kveld rødt nivå på alle landets ungdomsskoler og videregående skoler. Foto: Fredrik Hagen/ NTB

Sårbare elever trenger stabilitet. Hvorfor er ikke regjeringen på ballen tidligere?

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I dag skulle jeg i teorien ha gått på skolen og møtt alle vennene mine igjen etter juleferien. Jeg skulle jobbe hardt frem til våren, for da risikerer jeg å ha eksamen.

Men akkurat da jeg hadde pakket klar skolesekken i går, fikk jeg opp et varsel på mobilen om at skolen min er på rødt nivå. Jeg skulle ha hjemmeskole.

Dette gjør meg frustrert.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Tilbake til tomme leiligheter

En venn av meg som bor på hybel i Bodø, kjappet seg for å komme tilbake til hybelen etter å ha vært på ferie hos moren. Men fordi han er hybelboer, har han ikke råd til å booke ny reise før skolen blir fysisk igjen.

Dette gjelder dessverre enda flere. Mange hybelboere har erfart å reise til tomme leiligheter, bare for å få beskjed om at de ikke skal møte opp på skole eller utplassering neste morgen.

Dette rammer også ungdomsskoleelever. De aller mest sårbare i samfunnet. De som jobber hardt med å bli tatt på alvor, samtidig som mange prøver å finne ut av hvem de selv er. Det er disse som trenger mest stabilitet fra skolen.

Fakta Dette betyr rødt nivå Rødt nivå i ungdomsskolen: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).

Dele klasser inn i mindre kohorter.

Kohortene bør ha faste klasserom.

Ansatte bør komme til klasserommet.

Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte.

Unngå trengsel og store samlinger.

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter.

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever. Rødt nivå i videregående skole: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).

Dele inn elever i mindre grupper.

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.

Unngå trengsel og store samlinger.

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever. Vis mer

Kunne forberedt oss

Hverken hybelboere, studenter eller ungdomsskoleelever var forberedt på tiltakene som ble lansert i går. Men alle er de avhengig av én spesiell gruppe mennesker: lærerne.

De visste heller ikke noe om det som kom, og for at en digital undervisning skal gi mest mulig læringsutbytte, må lærerne være forberedt. Uforberedte lærere går ut over læringsutbyttet, og vi elever stiller mer uforberedt til prøver, vurderinger og eksamen.

Les også Også opposisjonen reagerer: – Det må ha vært mulig å gi et signal før

Regjeringen har jobbet med smitteverntiltak i nesten ett år nå, og av erfaring vet man at man møter familie og generelt mange folk i høytider.

Ja, regjeringen kom med en regel på maks ti gjester maks to dager i julen. Men smitte spres likevel, fordi ikke alle overholder reglene.

Avlyst eksamen dagen før

Hvis bare regjeringen hadde vært tidligere på ballen og sagt at «etter jul går vi inn på rødt nivå, så vær forberedt på en liten lockdown», kunne vennen min fått møtt familien sin, og mange hybelboere og studenter kunne vært bedre forberedt på det som nå kommer.

I stedet kommer alle disse tiltakene dagen før skolestart. Dette er for sent!

Hvis regjeringen fortsetter på denne måten med siste liten-tiltak, er det ikke usannsynlig at jeg til våren pugger til geografieksamen bare for å få den avlyst dagen før.

Så kjære regjering, hør på oss elever og kom med tiltak tidligere. Avlys eksamen og jobb heller med å innføre andre løsninger man kan bruke dette året!

For jeg tror jeg snakker for alle elever når jeg sier at vi trenger stabilitet i en usikker tid som denne.

Les også Regjeringen med nye tiltak: – Må sette det sosiale livet vårt på vent

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.