2. plass i konkurranse: Korona fikk meg til å stå opp for meg selv

Theodor Løes Tobiassen (15)

8 minutter siden

Annenplassen i høstens skrivekonkurranse går til 14 år gamle Theodor Løes Tobiassen fra Oslo. Foto: Kristine Aas

Nå som jeg hadde tid, begynte jeg å tenke på hva som gjorde meg glad.

Hva har gått bra i 2020? spurte vi ungdommen. Vi fikk inn over 300 svartekster. Denne teksten kom på 2. plass i konkurransen.

2020 har vært et uvanlig år. Jeg hadde gledet meg masse til å starte året. Jeg tenkte at det kom til å bli et år med lykke. Men jeg tok grundig feil. Når vi i fremtiden skal tenke tilbake på 2020, så vet jeg at de aller fleste vil tenke på koronaviruset.

Koronaen som førte til at mange mennesker mistet jobbene sine. Koronaen som fylte opp sykehus. Koronaen som drepte flere millioner mennesker.

Men selv om viruset har vært ganske kjipt, har det også påvirket oss positivt på mange måter.

Lært mye

Vi har lært at vi i Norge er ganske gode på dugnader, og at samfunnet vårt ikke kollapser når en stor utfordring kommer. Vi har vært tvunget til å være hjemme. Dermed har vi fått tid til å gjøre og lære ting vi ikke ellers ville ha gjort.

Vi har merket hvor viktig det er å ha mennesker rundt oss. Vi kommer ikke til å ta mennesker i livet vårt for gitt. Vi har også lært oss hygiene på et nytt nivå, og dette er noe vi kan ta med oss videre.

Med andre ord har vi lært mye. Både som et samfunn og som enkeltindivider.

Theodor gjør det han elsker: breakdans. Her er han på dansestudioet Subsdans i Oslo. Foto: Kristine Aas

I koronatiden har vi hatt mye tid til å tenke. Vi har hatt mye tid til å slappe av og mye tid for oss selv. Jeg er en ganske sosial person, så det var ganske rart da jeg ikke kunne møte andre.

Fulgte strømmen

I starten var det kjipt, men etter hvert merket jeg at det var litt deilig. Jeg merket at jeg kunne senke skuldrene mer og tenke på meg selv for en gangs skyld.

Folk rundt meg har alltid vært min fremste prioritering, og jeg har gjort hva jeg kan for at folk skal ha det bra. Det er bra det, men jeg tenkte aldri på meg selv.

Nå som jeg hadde tid, begynte jeg å tenke på hva som gjorde meg glad. Hva jeg likte å gjøre. Fotball var en sport som jeg gikk på med mange av guttene fra klassen.

Alle de kule gikk på fotball, så jeg startet for å bli med i gjengen. Jeg er helt OK god, men det har aldri vært noe jeg har hatt mye glede av. Tvert imot har det vært ganske ille.

Theodor Løes Tobiassen (14) Foto: Kristine Aas

Å si ifra

Det er mye press fra både de andre som spiller og fra treneren. På grunn av dette bestemte jeg meg for at jeg skulle slutte. Det er jeg glad for, fordi nå har jeg mye mer tid til andre ting.

Enda en ting jeg tenkte på, var at jeg ikke sto opp for meg selv. Jeg gjorde bare hva jeg følte folk forventet av meg. For eksempel hvis jeg var med i et gruppearbeid, så trengte de andre bare å spørre om jeg kunne gjøre den ferdig, og så gjorde jeg det. Fordi jeg ikke turte å si nei. Selv om jeg ikke hadde tid.

Det var sånn jeg prøvde å være snill, men man blir ikke snill av å gjøre alt hva andre sier. Man bør spre glede, og for å spre glede må du være glad selv, hvis ikke er det falskt. Og ingen liker noe falskt.

Theodor Løes Tobiassen (14) Foto: Kristine Aas

Nyttig innsikt

Alt i alt, så har ikke 2020 vært så aller verst for meg. Jeg har lært mer om hva som er viktig for meg, og jeg er sikker på at den innsikten kommer til å hjelpe meg i tiden som kommer.

Folk rundt meg er fremdeles en høy prioritet for meg, men jeg passer alltid på at jeg også har det bra.

Så når jeg skal tenke tilbake på 2020, så kommer jeg til å tenke på koronaviruset, men det kommer ikke bare til å være negativt.

