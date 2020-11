Mine brystvorter vekker større oppmerksomhet enn hat og vold

Jenny Ødegaard Ottesen (19)

Jenny Ødegaard Ottesen (19) er blitt midlertidig utestengt fra videodelingstjenesten Tiktok. Hun reagerer sterkt på Tiktoks begrunnelse. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS/ NTB scanpix

Det er visst helt ok med halvnakne menn, men at jeg sitter i baris, blir for mye.

For noen dager kom jeg over et filter på Tiktok. Det så interessant ut, og jeg prøvde det på mens jeg satt uten T-skjorte. Jeg synes videoen ble morsom, og jeg publiserte den privat, slik at ingen andre kunne se den enn meg selv.

Denne videoen ble tatt ned kort tid etter, og nå er jeg bannlyst fra å publisere flere videoer inntil 4. desember.

Da jeg så meldingen fra Tiktok om at de hadde tatt ned videoen min, ble jeg overrasket. Det var ingen andre som kunne se den videoen i appen, og dersom de gjorde det, var det en fullstendig useksualisert fremstilling av min bare overkropp.

Likevel var det ikke bare denne bannlysingen som gjorde meg opprørt.

Forbudt å vise pupp

Siden jeg følte meg så sterkt uenig i Tiktoks avgjørelse, ønsket jeg å sende inn en klage. Derfor leste jeg deres «Community guidelines» for å se nøyaktig hva de påstår var så vulgært at de trengte å fjerne videoen.

Her bygger mitt sinne og min frustrasjon seg opp.

Før jeg kommer frem til punktet om kvinnelige brystvorter, leser jeg om forbud mot fremstillinger av vold, hatytringer, selvskading, misbruk av mindreårige eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Til slutt kommer jeg til forbudet mot å vise kvinnelige brystvorter. Legg gjerne merke til at det står «kvinnelige».

Jenny Ødegaard Ottesen (19). Foto: Privat

Dette gjør meg frustrert av flere grunner. For det første så er dette forbudet kun mot kvinnelige brystvorter. Det finnes utallige videoer av menn som så å si er nakne, og jeg har ikke hørt noen av dem bli slettet.

Det finnes også videoer av kvinner som har på seg bh-er slik at hele brystet synes, bortsett fra brystvorten. Det er med andre ord helt OK med seksualisert nakenhet, spesielt mannlig, men at jeg sitter i baris, blir for mye.

Innenfor med rasisme?

Likevel er det et faktum at mine useksualiserte brystvorter blir likestilt med både ytringer om og fremstillinger av vold, hat og misbruk av andre mennesker.

Det som gjør det enda mer urettferdig, er at man kan se rasistiske ytringer på Tiktok stadig vekk, men de får være i fred i appen.

Det er altså noe ved mine brystvorter som vekker større oppmerksomhet hos Tiktok, enn hatefulle ytringer og vold.

Mange vil kanskje si at jeg overdriver her. Mange vil kanskje også si at Tiktok gjorde rett i å fjerne videoen min.

Er lei

Men jeg er så lei av samfunnet vårt som behandler kvinnelige bryster, og da spesielt brystvortene våre, som eksplosiver. Hvorfor må vi kvinner alltid passe på hva vi har på oss for ikke å vekke uønsket oppmerksomhet?

Hvorfor er vi nødt til å skamme oss over kroppene våre, mens menn har privilegiet av å slippe å tenke like mye på det? Og hvorfor kan ikke jeg lage en privat video i baris fordi jeg føler for det?

