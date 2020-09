Tenk på noen andre enn deg selv

Juanita Rajendram (21) Sosiologistudent i Bergen

Nå nettopp

Smitten øker i Bergen. Sosiologistudenten Juanita Rajendram (21) har derfor en klar oppfordring: Ikke dra på fest nå! Eivind Senneset

Jeg hadde gledet meg til å treffe vennene mine igjen, så ble muligheten borte over natten.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Studentlivet er blitt snudd på hodet på grunn av smitteutbruddet blant oss studenter i Bergen. Det blir mange timer med ensomhet og alenetid, særlig for dem som bor alene i en hybelleilighet.

Nå sitter alle studenter med et stort ansvar for at smitteutbruddet skal bli mindre. Jeg håper at alle tar denne dugnaden på alvor og følger reglene. Det å ofre studentfester kan redde mange liv der ute.

Dette handler ikke bare om deg selv, men også om de rundt deg.

Ha tålmodighet

Jeg kan forstå at mange er lei og slitne av å følge reglene, men vi må være tålmodige. Det kan gjøre at vi fortere kommer oss tilbake til normalen.

Dere som bryter karantenereglene, setter andres liv og helse på spill. Bare tenk på dem som sliter med ensomhet, depresjon og andre type sykdommer fra før av. Ønsker dere å bryte reglene og dra på fest for å gjøre det verre for dem?

Juanita Rajendram (21), sosiologistudent. Privat

Jeg er inne i mitt andre år som student i Bergen. Jeg hadde gledet meg til et nytt semester, men ikke minst til å møte vennene mine fysisk. Alt ble plutselig borte over natten.

Mistet hverdagen

Hele studiehverdagen står på spill nå, bare tenk på dem som har sitt første studieår. Det er en stor forskjell på digitalundervisning og fysisk oppmøte.

Digitalundervisning er demotiverende for mange i lengden. For meg har det gjort at jeg har mistet strukturen og hverdagen min. Jeg har også klart å miste det sosiale livet mitt. Det vil jeg at du skal tenke på.

For hver gang du bryter reglene, tar det lengre tid før alt kommer tilbake til normalen. Det kan føre til du må ha lengre perioder med digital undervisning igjen, og du får heller ikke møtt vennene dine.

Du ødelegger ikke bare for deg selv, men også for de andre der ute. Derfor oppfordrer jeg alle til å følge reglene. Vi står sammen om dette.

Les også Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.