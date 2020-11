Jeg slet med å takle min mormors demens

Jeanett Lyngstad Finnøy (20)

Nå nettopp

Her er Jeanett Finnøy og mormoren Cally Lyngstad avbildet. Da dette bildet ble tatt, hadde Jeanetts mormor vært syk i omtrent fem år. Foto: Privat

Barnebarn trenger også støtte iblant.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Som liten husker jeg ennå da mormor begynte å glemme. Hun kunne bytte ut salt med sukker og glemme at vesken lå i skapet. En gang prøvde hun å steke marsipan i ovnen. Jeg hadde allerede grått meg til søvn i ett år.

«Overreagerte»

Familien min har alltid vært støttende. Men folk på skolen så på reaksjonene mine som overreagerende. Kanskje med unntak av et par stykker. Hvorfor det? Fordi det «bare» var slekt.

Slike tankemønstre læres vel ofte av foreldrene. Og da gir det dessverre mening at mange unge sliter. Slike reaksjoner gjorde at jeg ikke godtok følelsene knyttet til mormors demens. Hvorfor skal det være sånn?

På skolen måtte jeg etter hvert slutte å nevne mormor. Når skoledagene var over, var jeg fullstendig utslitt. Jeg følte at det både var galt å reagere og å ikke reagere. Jeg hadde konstant dårlig samvittighet.

Barnebarn trenger også støtte

For barn av demente finnes det kurs for pårørende. De lærer om sykdommen, men kanskje det viktigste er at de møter andre i samme situasjon. Da kan de føle seg litt mindre alene. Hvorfor finnes det ikke noe lignende tilbud til oss barnebarn?

Jeg tror jeg skjønner hvorfor. Barnebarn er for langt ute. Dessuten er de kanskje bare barn som «ikke forstår».

Jeg savnet alltid et slikt kurs for barnebarn da jeg var yngre. Jeg var alltid overlykkelig hver gang jeg fant sanger skrevet av andre barnebarn om sykdommen. Jeg hadde et behov for å føle meg normal. Det gjelder nok flere.

Jeg har fortsatt en drøm om at det en dag skal settes mer fokus på barnebarna. For selv om det kanskje er «mer normalt» at barn av demente reagerer, er det vel ikke unaturlig at barnebarn også har følelser knyttet til det, eller?

